Durante un acto con trabajadores en la refinería de Puerto La Cruz, ubicada en el estado Anzoátegui, Delcy Rodríguez informó que el Parlamento venezolano ha dado luz verde en primera discusión a una reforma de la ley de hidrocarburos que permitirá la participación del sector privado en la explotación petrolera. En ese encuentro, según consignó Europa Press, la presidenta encargada de Venezuela anunció también el cierre del primer contrato para exportar gas, en lo que califica como un paso clave para posicionar al país como una “potencia gasífera”, a la par de su tradicional rol petrolero.

Europa Press reportó que, de acuerdo con Rodríguez, Caracas ya ha oficializado la exportación de la “primera molécula de gas” y se prepara para firmar acuerdos adicionales. La mandataria garantizó que el Gobierno busca convertir a Venezuela en un eje regional tanto en el sector petrolero como gasífero, aprovechando el nuevo marco de relaciones diplomáticas surgido tras el ataque militar estadounidense a Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y dejó más de cien muertos. La reanudación de la exportación de crudo a Estados Unidos figura entre los cambios recientes en materia de política energética.

Rodríguez subrayó, siempre según Europa Press, que tanto el petróleo como el gas representan una vía para reforzar la soberanía energética venezolana, mencionando que los “principios intocables” atribuidos a Hugo Chávez, como la gestión autónoma de los recursos naturales, seguirán guiando las acciones del Ejecutivo. Expuso además que el Ejecutivo en funciones solicitó a la Asamblea Nacional permiso para explotar los recursos energéticos que se encuentran en el subsuelo del país, con la finalidad de fomentar el desarrollo, la prosperidad y la esperanza económica y social de la población.

La propia mandataria enfatizó que “ya cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela y ahora vamos por más”, según recogió Europa Press. Esta comunicación se une a la divulgada dos semanas atrás ante el Consejo Nacional de Economía Productiva, en la que mencionó que su administración había rubricado un contrato específico para la comercialización de gas licuado.

El diario reseñó que estas acciones coinciden con un nuevo ciclo de apertura política y económica en Venezuela. La aprobación en primera instancia de modificaciones legislativas relativas a la industria de hidrocarburos responde, de acuerdo con lo expuesto por funcionarios venezolanos y citado por Europa Press, a la necesidad de estimular la inversión privada y dinamizar la producción tanto petrolera como gasífera. El gobierno busca, según se detalló en la misma fuente, que los beneficios económicos generados en estos sectores impacten positivamente en el bienestar colectivo.

Rodríguez detalló que la visión oficial es que las reservas nacionales de petróleo y gas deben “convertirse en felicidad, desarrollo, prosperidad y esperanza para el pueblo venezolano”, recalcando que el uso de los recursos energéticos nacionales debe orientarse hacia el bienestar social y la mejora económica de la ciudadanía. De acuerdo con el medio europeo, el panorama actual responde también al proceso de acercamiento con actores internacionales, especialmente Estados Unidos, después de los acontecimientos violentos ocurridos en Caracas y el consecuente cambio de liderazgo en la administración venezolana.

Con la reforma en proceso de la ley de hidrocarburos y la firma de los primeros contratos de exportación de gas, el país busca reinsertarse con fuerza en el mercado internacional de los hidrocarburos y transmitir el mensaje de que los recursos energéticos venezolanos están disponibles para proyectos que contribuyan tanto a la economía como a la estabilidad social, consignó Europa Press.