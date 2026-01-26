Benjamín Noval: "Si la gente te mete presión es porque tienes algo y ya lo demostraste"

Después de alcanzar la cuarta posición en la categoría júnior durante la Copa del Mundo de Ciclocross celebrada en Benidorm, resultado que repitió respecto a la edición anterior y que le dejó satisfecho, Benjamín Noval expresó su confianza en mantener el ritmo competitivo de cara al Mundial que se disputará el próximo fin de semana en Países Bajos. Durante una entrevista a Europa Press, publicada por el mismo medio, Noval relató que los primeros compases de la prueba le resultaron difíciles, ya que varios errores en la primera vuelta le hicieron perder treinta segundos que, a pesar de recuperar, no le permitieron auparse al podio. Considera que, de no haber sufrido esos contratiempos, se habría situado entre los tres primeros, pero asume que el ciclocross implica factores de carrera que escapan al control de los ciclistas.

Según informó Europa Press, la temporada actual representa un periodo de transición crucial para Noval. A sus diecisiete años, se prepara para su última campaña como júnior antes de su salto al profesionalismo con el equipo británico INEOS Grenadiers, con el objetivo de superar su ya exitoso desempeño del año pasado, cuando se alzó como campeón de España en carretera, ciclocross y XCO. El joven asturiano expresó que igualar los logros previos será complicado, dadas las dificultades inherentes a la competición, pero remarcó su ambición de obtener resultados en pruebas como el Campeonato de España, el Mundial y el Europeo. Sus metas incluyen tener una presencia destacada en estas citas internacionales y acumular experiencia junto al combinado nacional, contemplando el año como una etapa de consolidación y preparación para su debut profesional.

Tal como publicó Europa Press, Noval abordó el tema de las expectativas y la presión que recae sobre su figura en el panorama del ciclismo español, señalando que la exigencia externa se transforma en una motivación personal para estar al nivel de los mejores corredores. Explicó que percibe esa presión como el reflejo de las capacidades que ya ha demostrado, y no como un factor que le condicione negativamente en las competiciones. “Presión por ser el futuro para el ciclismo español ninguna, después de todos estos años que he tenido voy a las carreras intentando disputar y ser el mejor. Más que presión es un objetivo siempre estar al nivel de todos los buenos, me motiva a entrenar y saber que si la gente te mete esa presión es porque tienes algo y porque antes lo demostraste”, afirmó durante la entrevista, según recogió Europa Press.

Respecto a su inminente incorporación al INEOS Grenadiers, Noval explicó que varios equipos se interesaron por su fichaje, entre ellos el Movistar Team. No obstante, se decantó por el conjunto británico debido a la prontitud y firmeza de su apuesta. El ciclista de Pola de Laviana valoró las infraestructuras y corredores del INEOS Grenadiers, así como el ambiente que experimentó durante su primera concentración, en la que recibió apoyo de los compañeros españoles Carlos Rodríguez y Óscar Rodríguez, lo que le facilitó su integración en el grupo. “Fueron los primeros en apostar por mí y los que más interés pusieron. Estar en un equipo como el INEOS Grenadiers es un sueño, hay corredores como (Egan) Bernal y Carlos (Rodríguez). Creo que es un sueño estar con ellos”, declaró el asturiano al medio Europa Press.

La referencia familiar para el joven corredor es sólida, ya que su padre, Benjamín Noval González, fue un destacado escudero de Alberto Contador y mantuvo una larga trayectoria profesional de catorce temporadas. Esta vinculación ha marcado la evolución deportiva del ciclista, quien ya ha demostrado su talento en tres disciplinas, conquistando títulos nacionales en cada una antes de su salto a la ruta y, próximamente, al calendario World Tour.

Según el relato de Europa Press, Noval proyecta su carrera con miras a objetivos de alta exigencia. Aunque reconoce la dificultad de competir al nivel de Tadej Pogacar, a quien califica como un referente casi inalcanzable, aspira a verse disputando victorias en grandes vueltas como el Tour de Francia. “Sería increíble ganar el Tour de Francia, tanto para mí como para todos los españoles que les gusta el ciclismo. Sería un sueño, aunque yo creo que pronto llegará porque tenemos una generación muy buena con (Juan) Ayuso, Carlos (Rodríguez)... También (Iván) Romeo y todos los corredores que venimos”, expuso Noval, resaltando la fortaleza de la nueva generación española. Subrayó que la presencia de ciclistas talentosos en el pelotón nacional brinda posibilidades reales de competir en la élite del ciclismo internacional, aunque la figura del esloveno Pogacar representa un desafío de enorme magnitud.

El enfoque de Noval para la presente temporada se centra en sumar kilómetros y mejorar su rendimiento antes de incorporarse al profesionalismo, un proceso que considera fundamental para adaptarse a las exigencias del circuito de máxima categoría. Con un contrato de cuatro años en el INEOS Grenadiers, el asturiano subrayó la importancia de aprovechar el periodo de transición que le supondrá su última temporada en el ciclismo júnior y la preparación específica para el World Tour. El objetivo de fondo es familiarizarse con la rutina y la intensidad del calendario profesional, optimizando su formación y adquiriendo la base necesaria para responder a los retos venideros.

El medio Europa Press destacó que, pese a su corta edad, Noval ya ha logrado situarse entre los nombres más prometedores del ciclismo español, gracias a una combinación de precocidad en los podios nacionales, experiencia en tres disciplinas y una mentalidad orientada al alto rendimiento. El propio Noval considera que las oportunidades internacionales que le aguardan, tanto con la selección española como con el INEOS Grenadiers, permitirán que continúe evolucionando y aspirando a retos mayores durante la próxima etapa de su carrera.