Agencias

Al menos 15 muertos por el naufragio de un ferry con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

Guardar

Al menos 15 personas han muerto como consecuencia del naufragio de un ferry frente a las costas en el sur de Filipinas en el que viajaban más de 350 personas, han anunciado este lunes las autoridades locales.

El oficial de la Guardia Costera en el suroeste de Mindanao, Romel Dua, ha indicado la cifra de víctimas mortales en declaraciones a la emisora DZBB en las que ha confirmado el rescate de 316 personas, después de que el barco en el que viajaban, el "M/V Trisha Kerstin 3", haya volcado frente a la provincia de Basilan.

Asimismo, ha señalado que la Guardia Costera continúa las labores de búsqueda y rescate.

La embarcación, que transportaba a 332 pasajeros y 27 tripulantes, zarpó de Zamboanga, en la isla de Mindanao, y tenía como destino el municipio de Joló, en la isla homónima ubicada en el sur de Filipinas.

El ferry no iba sobrecargado y el mar estaba "en condiciones aceptables" cuando ha tenido lugar el accidente, ha explicado el oficial, y las autoridades del país asiático investigan las causas del naufragio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Foro Penal informa de más de un centenar de presos liberados en Venezuela

Foro Penal informa de más

Un avión con ocho personas a bordo se estrella al despegar en el aeropuerto de Bangor, Maine (EEUU)

Un avión con ocho personas

Trump pide a Minnesota la entrega de sus presos extranjeros a las autoridades federales

El mandatario estadounidense exige cooperación inmediata a funcionarios estatales y municipales para transferir reclusos irregulares a instancias nacionales, tras operativos que dejaron víctimas mortales y desataron protestas frente a operativos migratorios y la presencia federal en el estado

Trump pide a Minnesota la

Al menos ocho muertos por el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

La Guardia Costera de Basilan ha recuperado a siete supervivientes tras el accidente del buque “M/V Trisha Kerstin 3”, que transportaba a más de 330 personas rumbo a Joló, según informaron autoridades regionales filipinas

Al menos ocho muertos por

EEUU revoca visados a dos miembros del Consejo de Transición de Haití por su presuntos vínculos con pandillas

Washington anunció la anulación de permisos de entrada para funcionarios haitianos y familiares directos por sospechas de colaboraciones ilícitas, en medio de una escalada de criminalidad y crisis política que agravan la inestabilidad en el país caribeño

EEUU revoca visados a dos