Al menos 15 muertos por el naufragio de un ferry con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

Al menos 15 personas han muerto como consecuencia del naufragio de un ferry frente a las costas en el sur de Filipinas en el que viajaban más de 350 personas, han anunciado este lunes las autoridades locales.

El oficial de la Guardia Costera en el suroeste de Mindanao, Romel Dua, ha indicado la cifra de víctimas mortales en declaraciones a la emisora DZBB en las que ha confirmado el rescate de 316 personas, después de que el barco en el que viajaban, el "M/V Trisha Kerstin 3", haya volcado frente a la provincia de Basilan.

Asimismo, ha señalado que la Guardia Costera continúa las labores de búsqueda y rescate.

La embarcación, que transportaba a 332 pasajeros y 27 tripulantes, zarpó de Zamboanga, en la isla de Mindanao, y tenía como destino el municipio de Joló, en la isla homónima ubicada en el sur de Filipinas.

El ferry no iba sobrecargado y el mar estaba "en condiciones aceptables" cuando ha tenido lugar el accidente, ha explicado el oficial, y las autoridades del país asiático investigan las causas del naufragio.