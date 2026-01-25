VÍDEO: León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania con "consecuencias cada vez más graves para los civiles"

Desde el balcón de la plaza de San Pedro, León XIV expresó su cercanía con las víctimas de lepra en el marco del Día Mundial de los Enfermos de Lepra, reiterando su apoyo a quienes padecen esta enfermedad y a quienes cuidan de ellos. Tras este mensaje, el pontífice se refirió a la situación en Ucrania, haciendo público su pesar ante la continuidad de los ataques en la zona de conflicto y las crecientes consecuencias para la población civil. Según informó Europa Press, el líder de la Iglesia Católica renovó su llamamiento a poner fin a la violencia y subrayó la urgencia de brindar asistencia humanitaria a quienes permanecen en medio de los enfrentamientos.

Durante el rezo del Ángelus celebrado el domingo, León XIV lamentó la prolongación del conflicto en Ucrania y advirtió que las hostilidades no solo intensifican el sufrimiento de los civiles, sino que perpetúan la fractura entre los pueblos implicados. El pontífice recordó ante los fieles congregados que los ataques dejan "a poblaciones enteras expuestas al frío del invierno", una situación que agrava aún más la condición de vulnerabilidad de miles de personas. De acuerdo con Europa Press, el Papa manifestó estar siguiendo "con dolor" los acontecimientos y declaró sentirse "muy cerca de ellos y por quienes sufren".

El Papa insistió durante su intervención en que es necesario reforzar los esfuerzos internacionales para alcanzar un cese de las hostilidades. Instó a la comunidad internacional y a todas las partes involucradas a intensificar las iniciativas orientadas a detener la guerra. Según consignó Europa Press, León XIV afirmó: "Renuevo mi llamado a la paz y pido que se intensifiquen aún más los esfuerzos para poner fin a esta guerra". Estas palabras reflejarían el continuo interés y preocupación del Vaticano respecto al conflicto, así como su papel activo en la promoción de la paz y la reconciliación.

Paralelamente a su llamado sobre la situación en Ucrania, León XIV utilizó la oportunidad para recordar a los enfermos de lepra, uniéndose así a la conmemoración del Día Mundial de los Enfermos de Lepra. El pontífice expresó su solidaridad y cercanía con las personas afectadas por esta patología y destacó la labor de quienes se dedican al cuidado y protección de dichos pacientes, remarcando la importancia de mantener su dignidad. Europa Press detalló que el Papa dirigió un mensaje especial a quienes están comprometidos en la defensa de los derechos y bienestar de los enfermos de lepra.

La situación humanitaria en Ucrania continúa deteriorándose mientras persisten los ataques, impactando principalmente a la población civil. León XIV ha venido advirtiendo regularmente sobre las graves consecuencias de la violencia, alertando sobre el drama de comunidades enteras sometidas a condiciones extremas, especialmente durante los meses de invierno. Según Europa Press, el líder religioso recalcó que la perpetuación de la guerra solo contribuye a alejar la posibilidad de una paz justa y a profundizar las divisiones en la región.

Al finalizar su intervención dominical, el Papa reiteró su compromiso de mantenerse atento y presente junto a quienes sufren por la violencia y la enfermedad, reiterando mensajes de esperanza y perseverancia para las comunidades afectadas tanto por el conflicto armado en Ucrania como por la lepra. Numerosos fieles y representantes de distintas organizaciones humanitarias se encontraban presentes en la plaza de San Pedro para escuchar el mensaje. La cobertura de Europa Press incluyó el reporte audiovisual de la alocución papal y la disponibilidad de imágenes relacionadas con la ceremonia y los mensajes dados durante la jornada.