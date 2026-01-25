Agencias

Vicky Luengo se deshace en elogios hablando de la Reina Letizia

En la ceremonia de los Premios Feroz, la intérprete compartió su admiración por la esposa del rey Felipe VI, destacando su inteligencia y compromiso cultural, así como la relevancia de su apoyo al arte nacional según sus declaraciones

Durante la alfombra roja de los Premios Feroz 2026, la actriz Vicky Luengo rememoró el encuentro con la Reina Letizia durante la entrega del Premio Arte 2024 de la Fundación Princesa de Girona, un momento que, según declaraciones recogidas por el medio, tuvo un especial significado para ella. La intérprete compartió cómo la monarca le expresó su entusiasmo por la cultura y su interés en proyectos actuales del panorama nacional audiovisual, detallando que Letizia le confesó haber visto el tráiler de la serie ‘Reina Roja’ y que esperaba su estreno con expectativas altas.

Según informó el medio, Vicky Luengo destacó la sintonía que percibió en el breve encuentro, subrayando el valor que la reina otorga a iniciativas culturales. La actriz señaló específicamente que la Reina Letizia le dedicó un cálido abrazo durante su encuentro en Salamanca, lo que dotó de emoción a aquel intercambio dentro de la agenda oficial de la monarca, enmarcado en la iniciativa de la Fundación Princesa de Girona.

El medio detalló que las palabras y gestos de la Reina Letizia no solo impactaron a la propia intérprete, sino que también contribuyen a visibilizar el apoyo de la casa real al sector cultural español. La actriz declaró: “Es una persona maravillosa, a mí me parece una mujer muy inteligente y celebro que exista, que se comporte como se comporta y que valore la cultura y le dé el espacio que merece”. Estas afirmaciones, citadas por el medio, reflejan la admiración de Luengo por la postura activa de Letizia respecto al arte y la cultura.

Durante el evento de entrega del premio en 2024, la presencia de la Reina Letizia supuso un impulso para la visibilidad de los galardonados y el trabajo de la fundación, que persigue la promoción de jóvenes talentos en distintas disciplinas, según consignó el medio. El reconocimiento a la trayectoria de Vicky Luengo fue acompañado por el gesto personal de la reina, que evidenció su interés en la producción artística contemporánea y en la proyección internacional de nuevas obras españolas, como la serie ‘Reina Roja’, cuya segunda temporada se encuentra en proceso de rodaje.

El encuentro entre la actriz y la reina, reportó el medio, fue celebrado por diversos asistentes y marcó un momento simbólico en el vínculo entre la institución monárquica y los representantes del sector cultural. La propia Luengo remarcó la importancia de que figuras con relevancia institucional expresen públicamente su apoyo a la cultura y a los creadores nacionales, señalando que este respaldo contribuye al reconocimiento y al desarrollo del arte en España.

Las declaraciones de la actriz y el gesto de la reina durante el evento fueron difundidos por los asistentes y retomados por distintos medios, según añadió la fuente. El acto reforzó la imagen de una monarca interesada y cercana a los diferentes ámbitos culturales, algo que, señaló Luengo, resulta valioso para quienes trabajan en el ámbito artístico. El medio destacó que la valoración positiva de la actriz hacia la Reina Letizia se centró no solo en el apoyo explícito al arte, sino también en la percepción de una actitud de respeto y compromiso hacia quienes se dedican profesionalmente a la cultura.

