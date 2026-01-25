Agencias

Rescatado un esquiador herido en la zona de Siete Picos tras seis horas de intervención

Guardar

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil (GREIM) han rescatado a un esquiador herido en la zona de Siete Picos, en la Sierra de Guadarrama, tras seis horas de intervención.

El esquiador se había golpeador fuertemente contra una piedra mientras realizaba una bajada fuera de la pista, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil.

Tras recibir el aviso de alerta se puso en marcha un dispositivo de rescate en el que, además del GREIM, han colaborado efectivos de Cruz Roja y personal de la estación del puerto de Navacerrada.

Las labores de rescate han requerido seis horas de intervención, durante las que el esquiador tuvo que ser inmovilizado para proceder a su traslado, ya que se sospechaba que presentaba varias costillas fracturadas.

