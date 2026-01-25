Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente

En el Centro de Atención a Familiares (CAF) de Huelva, habilitado tras el accidente de Adamuz, se han acondicionado tres salas dedicadas a entregar enseres personales y proporcionar seguimiento a los familiares de las víctimas, según informó Renfe en una nota oficial. La compañía comunicó que este dispositivo está funcionando todos los días, desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, y que la información sobre la recogida de pertenencias y otras gestiones se brinda también a través de su línea telefónica gratuita.

De acuerdo con la información proporcionada por Renfe, desde el accidente ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, la operadora ferroviaria ha realizado más de 1.100 atenciones directas a familiares y allegados de las personas afectadas por el suceso. Este operativo forma parte del Plan de Atención a Víctimas y Familiares (Pavaff), que se activó inmediatamente para ofrecer información, acompañamiento psicológico y asistencia médica personal tanto de manera presencial en los CAF como a distancia, a través de la línea 900 10 10 20.

El medio detalló que los Centros de Atención a Familiares se instalaron en tres ubicaciones principales: Madrid, Córdoba y Huelva. A través de estos espacios, más de 330 personas recibieron apoyo psicológico, que se ha proporcionado tanto en formato presencial como telefónico. Actualmente, el CAF de Huelva sigue activo. Entre las atenciones prestadas se incluyen desde la asistencia psicológica profesional hasta la gestión de necesidades logísticas y las consultas directas de las familias.

Renfe señaló que la línea telefónica especial habilitada para el accidente ha registrado, hasta el momento, más de 813 consultas de familiares. Las solicitudes han abarcado temas como información sobre la situación de las víctimas y del proceso de identificación, así como la organización de manutención, traslados, opciones de alojamiento, apoyo económico y acceso a servicios médicos o de atención psicológica especializada.

Las acciones de asistencia logística se han enfocado en garantizar, según Renfe, el traslado de personas afectadas mediante diferentes medios de transporte: tren, taxi, autobús o incluso avión cuando ha sido necesario. Estas medidas han permitido que 58 personas recibieran ayuda para su manutención y 141 accedieran a alojamiento sufragado por la compañía. Todas estas gestiones han sido articuladas con el objetivo de aliviar las dificultades prácticas con las que se han enfrentado las familias tras la tragedia.

Sobre la gestión de objetos personales, el dispositivo de custodia y entrega quedó operativo en la estación de Huelva a partir del día 23 de enero, albergando un espacio exclusivo donde los familiares pueden acudir para recoger equipaje y pertenencias. Esta parte del operativo se mantiene funcionando de manera ininterrumpida en el horario indicado, y la compañía remarcó que cualquier consulta adicional sobre este procedimiento puede canalizarse a través del teléfono de atención dispuesto para las víctimas y familiares.

Renfe reiteró que el número 900 10 10 20 continúa disponible para cualquier persona que necesite realizar consultas o recibir acompañamiento, y confirmó que el operativo de apoyo a los familiares y allegados seguirá activo durante el tiempo necesario, priorizando la atención personalizada y las soluciones urgentes a las demandas surgidas en contexto del accidente.