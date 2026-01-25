María Castro habla de cómo es separarse de sus hijas por motivos profesionales

La naturalidad de María Castro siempre ha sido aplaudida porque es una de las actrices españolas con más sinceridad a la hora de abordar determinados temas de los que no mucha gente habla públicamente. No solamente en sus encuentros con la prensa, también por redes sociales ha visibilizado lo positivo y negativo de la maternidad.

Este fin de semana se ha dejado ver en la alfombra roja de la 13º edición de los Premios Feroz en Pontevedra y allí ha hablado de sus tres hijas. "Las peques están en Madrid, con su padre y... no sé lo que va a pasar", desvelaba porque "la pequeña mama todavía y la teta por lo que sea me la tuve que traer".

Con total sinceridad, María explicaba que sigue dando el pecho a su hija pequeña y estar tantas horas separadas podría ser un 'caos' en casa, pero confesaba que "yo llego mañana en el primer avión, me voy ya pronto para que no se le haga la espera muy larga ni al padre tampoco".

En cuanto a cómo ha sido viajar sin ellas, María confesaba que "venía esta mañana en el tren y pensé 'que fácil es viajar así'. Claro, leí, comí, dormí y claro, no estaba quieta... era muy fácil". Sin embargo, "había una mamá con unos niños y tengo que decir que de verdad me daba un poco de nostalgia pensar que no venían conmigo".

"Ellas felices, con su padre y con mis padres, con los abuelos, felices... pero sí que estoy tan acostumbrada a estar con mi séquito que me noto un poco rara", aseguraba la actriz que casi todos los viajes los ha hecho con ellas.