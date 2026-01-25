León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania con "consecuencias cada vez más graves para los civiles"

Durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el papa León XIV manifestó su inquietud por las consecuencias que sufren los civiles ucranianos a raíz de los ataques permanentes en el país, subrayando que estas acciones dejan a poblaciones expuestas a las bajas temperaturas durante el invierno. Según informó la agencia Europa Press, el pontífice aludió a la agravación del sufrimiento de las familias inocentes debido a la escalada del conflicto armado en Europa del Este, e invitó a la comunidad internacional a incrementar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la violencia.

El medio Europa Press detalló que León XIV, al asomarse al balcón del Vaticano este domingo, lamentó que la prolongación de la confrontación provoca una fractura cada vez mayor entre los pueblos implicados y obstaculiza la posibilidad de alcanzar una paz justa. "Sigo con dolor lo que está ocurriendo. Estoy muy cerca de ellos y por quienes sufren", declaró, renovando su llamado a la paz y solicitando que se redoblen las iniciativas internacionales orientadas a detener la guerra.

De acuerdo con Europa Press, el papa enfocó sus palabras en los ataques repetidos sobre Ucrania y sus secuelas entre los civiles, a quienes la intensificación del conflicto priva de condiciones de seguridad y perpetúa el riesgo durante los meses más fríos del año. Insistió en la necesidad de generar soluciones diplomáticas efectivas que protejan a los más vulnerables y permitan responder a la emergencia humanitaria originada por el enfrentamiento.

Además de su mensaje relacionado con la guerra en Ucrania, León XIV dedicó una parte importante de su intervención dominical a las personas afectadas por la lepra, en el marco del Día Mundial de los Enfermos de Lepra. El pontífice expresó su cercanía a quienes padecen esta enfermedad y a quienes se dedican a cuidar de ellos, subrayando el compromiso con la protección de la dignidad de los enfermos, según recogió Europa Press.

El papa ha reiterado en varias oportunidades durante los últimos meses su postura de rechazo hacia la violencia relacionada con el conflicto en Europa del Este, abogando por soluciones pacíficas que eviten el empeoramiento de la crisis humanitaria. Europa Press reportó que, durante su alocución, León XIV remarcó la urgencia de acciones que puedan detener la escalada de hostilidades y reduzcan las consecuencias negativas sobre la población civil, señalando la responsabilidad de la comunidad internacional en la promoción de iniciativas de diálogo.

Según lo publicado por Europa Press, el líder de la Iglesia Católica subrayó que la prolongación de los ataques agudiza la división entre las partes involucradas e incrementa las dificultades para establecer puentes de entendimiento que conduzcan a una solución política del conflicto. El pontífice remarcó la importancia de que los esfuerzos diplomáticos no decaigan y se busquen nuevos caminos para frenar la violencia y aliviar el sufrimiento de los inocentes.

Junto al llamado por la paz, Europa Press consignó que León XIV también apeló a la solidaridad con quienes enfrentan la lepra, alentando a la sociedad a comprometerse en la protección de los derechos y la dignidad de estos enfermos, y reconociendo el trabajo de quienes los atienden.

La intervención dominical del papa León XIV, reseñada por Europa Press, reflejó su preocupación activa por la situación de Ucrania y su habitual atención a los sectores más desfavorecidos, reiterando el pedido por la pronta finalización del conflicto y el acompañamiento a los enfermos y necesitados.