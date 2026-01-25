Las FDS denuncian nuevos ataques del Ejército sirio a pesar de la extensión del alto el fuego

Las localidades de Al Shuiuj, Zirak y Chalabiya, cercanas a Kobane, han sido señaladas por activistas como epicentro de una emergencia humanitaria, situación que atribuyen a los ataques recientes atribuidos al Ejército sirio. Según informó Europa Press, estas acciones se producen a pesar de la extensión del alto el fuego que actualmente rige en la región y que se amplió por dos semanas adicionales mientras continúan las acusaciones cruzadas entre las partes implicadas.

Europa Press detalló que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), integradas por milicias kurdas y árabes, han reportado ataques efectuados por facciones leales a Damasco contra sus posiciones en el noroeste de Siria. Según denuncias difundidas por las FDS, las fuerzas sirias han lanzado ofensivas dentro de áreas bajo control de esta coalición, vulnerando así un acuerdo de tregua que debía ofrecer una tregua a la población y a sus combatientes.

El medio explicó que el cese al fuego, renovado durante el último fin de semana, contempla la transferencia del control estratégico de la región, incluidos sus recursos claves, al gobierno central en Damasco. Como parte de este acuerdo, el Estado sirio reconoce formalmente el carácter colectivo los kurdos como una comunidad separada, en un contexto de negociaciones complejas para su integración y participación en la administración regional.

Además, el pacto estipula que el Ejército sirio asumiría la gestión de los centros de detención donde permanecen familias de afiliados a grupos yihadistas, instalaciones que hasta el momento se encontraban bajo supervisión de actores kurdos. Según consignó Europa Press, este punto constituye una de las condiciones más sensibles del acuerdo, dado el historial de tensiones entre las partes y la presencia continuada de familiares de combatientes yihadistas en la zona.

A su vez, las FDS han comunicado que las localidades de Zirak y Chalabiya, ubicadas al oeste y sureste de Kobane respectivamente, están siendo asediadas por fuerzas leales al gobierno sirio. Kobane ha permanecido bajo una presión militar constante, lo que genera preocupación entre organizaciones humanitarias y residentes debido al agravamiento de la situación sanitaria, la escasez de suministros y el acceso restringido a recursos básicos.

Las autoridades de la región autónoma del noreste de Siria, apoyadas por las FDS, insisten en que el Ejército sirio estaría incumpliendo de forma reiterada los términos pactados y han solicitado a mediadores y actores internacionales que presionen para que se respete la tregua. La falta de seguridad y las operaciones militares han impedido el acceso de ayuda humanitaria, lo que ha intensificado la gravedad de la crisis.

Según publicó Europa Press, diversos actores han intensificado las acusaciones mutuas sobre violaciones al alto el fuego. Mientras que las FDS denuncian la ofensiva de las tropas de Damasco en diferentes puntos de la región, representantes del gobierno central y sus aliados han cuestionado el compromiso kurdo con la integridad territorial y la centralización administrativa siria.

El conflicto y la reciente ampliación del cese al fuego se producen en un contexto de negociaciones consideradas cruciales por ambas partes para el futuro de la región norte y noreste de Siria, donde conviven múltiples actores armados y existen rivalidades de larga data relacionadas con el control territorial, los recursos y los procesos de integración sociopolítica.

En su cobertura, Europa Press destacó que la problemática humanitaria en Kobane y las áreas limítrofes responde tanto a los combates directos como a la imposibilidad de garantizar el ingreso de ayuda externa, lo que expone a la población a situaciones prolongadas de vulnerabilidad. Las FDS han exhortado a que la comunidad internacional monitoree la implementación efectiva del alto al fuego para reducir el impacto del conflicto sobre los habitantes de la región.