La Junta exige al Gobierno una actuación "clara e inmediata" para conocer las causas del accidente de Adamuz

Ante declaraciones recientes que evidenciaron la preocupación por el estado de la infraestructura ferroviaria en la provincia de Córdoba, Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, afirmó la necesidad de que el Gobierno central y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realicen una revisión exhaustiva de toda la red ferroviaria, haciendo especial énfasis en la inspección de los raíles y las soldaduras que fueron renovadas en el último año. Díaz planteó esta exigencia en el contexto de la investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, subrayando la urgencia de actuaciones claras y responsables por parte de las autoridades nacionales, según informó el medio que cubrió su intervención.

De acuerdo con lo publicado, Díaz remarcó que Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, había señalado como posible causa del siniestro una rotura detectada en la sección de vía donde convergen tramos antiguos con recientes renovaciones, lo que motivó su pedido de verificar toda la línea para prevenir incidentes similares. En sus declaraciones a los medios, Díaz dijo que la Junta de Andalucía exige al Gobierno no solo identificar las razones detrás del accidente, sino garantizar que la respuesta esté libre de dudas e incertidumbre, manifestando que “no podemos permitir que vuelva a suceder una tragedia como la de Adamuz”.

La responsable andaluza puntualizó, según informó la prensa, que la investigación debe desplegarse de forma inmediata y responsable, con transparencia total sobre cada fase del análisis y los resultados obtenidos. Díaz enfatizó ante los medios la importancia de la seguridad de los usuarios y el personal ferroviario, estableciendo que su administración considera la protección de la vida como una prioridad absoluta en la toma de decisiones que involucran al sistema de transportes.

El medio detalló que, junto a la petición de clarificar el origen del accidente, la Junta solicita que el Ejecutivo central implemente acciones preventivas de manera urgente, y promueva mecanismos de seguimiento para identificar y corregir cualquier posible vulnerabilidad en la infraestructura. Díaz instó a que las conclusiones de la investigación técnica sean comunicadas a la ciudadanía para reforzar la confianza en el transporte público y evitar que episodios como el de Adamuz se repitan en otros puntos de la red.

En sus declaraciones, que recogió la cobertura informativa, la consejera de Fomento reiteró la convicción del gobierno andaluz de que las respuestas deben caracterizarse por la rapidez y el compromiso con la seguridad pública, incidiendo en que la revisión de la totalidad de las soldaduras y rieles instalados tras la última actualización exige equipos técnicos especializados y total colaboración interadministrativa. Díaz manifestó que cualquier demora en las conclusiones o en la aplicación de medidas correctivas podría agravar la sensación de inseguridad entre los usuarios y el personal ferroviario.