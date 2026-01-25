Iñaki Urdangarin confiesa por primera vez que su hija Irene padece dislexia

Las memorias de Iñaki Urdangarin -'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes'- no van a dejar indiferentes a nadie porque en ellas no solo habla de su relación con Casa Real, también de su divorcio con la Infanta Doña Cristina, su paso por prisión y de sus hijos.

La revista ¡HOLA! ha tenido acceso en exclusiva a los extractos del libro de la editorial Grijablo y ha publicado una de las revelaciones más desconocidas hasta la fecha: Irene Urdangarin presenta dislexia.

"Irene, quien más me fascina", asegura en su libro, tuvo "dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia". Una confesión hasta ahora desconocida de la joven que estudia actualmente 'Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos' en la Universidad Oxford Brookes.

Un libro en el que Urdangarin se ha abierto en canal porque "necesitaba contar mi historia" y en el que también ha hablado de su historia con Ainhoa Armentia: "Cerca de ella, el pasado ya no pesaba con tanta rotundidad".

Además, Iñaki también ha plasmado en sus memorias que "hacer sufrir de nuevo a Cristina y a mis hijos jamás formó parte de mi idea de empezar de cero". 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes' verá la luz el próximo 12 de febrero y con el, la verdad del exduque de Palma.