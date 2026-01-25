Hansi Flick: "No estaba contento con la primera parte, pero puedo entenderlo"

El primer gol contra el Real Oviedo definió el rumbo del partido, según el análisis del entrenador Hansi Flick, quien identificó en esa anotación la clave para destrabar un encuentro que se presentaba complejo para el Barcelona. El técnico calificó ese tanto como el momento determinante, resaltando la presión ejercida por su plantilla en la jugada previa y el rol que desempeñó para abrir el marcador. Desde su perspectiva, más allá del impacto estético del tercer gol de Lamine Yamal, el primer tanto fue el factor decisivo para conducir al equipo hacia la victoria.

Según detalló el medio, Flick abordó en rueda de prensa la actuación de su equipo frente al Real Oviedo y manifestó que, pese a que los primeros minutos estuvieron marcados por dificultades en el ritmo y la generación de juego, supo valorar la respuesta del plantel tras la reanudación. El entrenador insistió en que el equipo logró recomponerse tras el descanso y desplegó un mejor nivel futbolístico en la segunda mitad, contexto en el que llegó un gol temprano que permitió consolidar la ventaja y sumar tres puntos fundamentales para mantener la posición de líder en el campeonato.

El medio informó que Flick también contextualizó el bajón de rendimiento en el primer tiempo, atribuyéndolo al desgaste propio del calendario y a la falta de entrenamientos ante un viaje reciente. Relató que la plantilla llegó con poco tiempo de descanso, factor que impactó tanto en la preparación como en la dinámica inicial del compromiso. No obstante, subrayó la actitud profesional de sus futbolistas y su capacidad de sobreponerse a las presiones y la intensidad de un rival que, según dijo, “no tiene nada que perder” y jugó con valentía y presión alta.

Al analizar individualidades, Flick reconoció públicamente el trabajo de Eric Garcia, a quien permitió jugar tanto por la banda derecha como en el centro de la defensa a lo largo del partido. Valoró el liderazgo del jugador, destacando su identificación con el club y su rol como referente en el grupo, lo cual, opinó, resulta fundamental para el vestuario. En el caso de Marc Casadó, quien podría abandonar la institución, Flick expresó que el club necesita a todos los futbolistas y no siempre tiene opción de decidir sobre salidas. Categorizó a Casadó como un profesional que aporta en cada oportunidad, resaltando que por su rendimiento mereció jugar en este compromiso.

Sobre el papel de Lamine Yamal y Dani Olmo, Flick consideró que ambos elevaron su nivel en la segunda parte y que esa mejoría se reflejó de modo general en todo el plantel tras el descanso. Apuntó que Lamine supo aprovechar los espacios y responder en el momento óptimo, mientras que Olmo demostró una evolución notable en los últimos partidos, motivo que justifica su presencia en la alineación titular. El técnico explicó que Olmo aportó tanto con la posesión del balón como con su capacidad de influir con goles y asistencias.

Consultado acerca de las expectativas de rendimiento para sus dirigidos, Flick admitió que si bien la victoria resultó positiva, el Barcelona desea alcanzar un nivel superior de juego. Argumentó que el objetivo colectivo apunta a mostrar la mejor versión posible, reconociendo que la primera parte contra el Oviedo no satisfizo plenamente sus estándares, pero consideró comprensible esta irregularidad por las condiciones bajo las que se disputó el partido. Reiteró su confianza en la mejora del equipo a medida que avanzan los encuentros y la preparación.

Un aspecto al que el medio prestó atención fue la adaptación de Joao Cancelo. Flick destacó que el defensor inició el partido y que posee la calidad necesaria, aunque señaló la importancia de que el futbolista interiorice el estilo y los requerimientos tácticos del club. Señaló que el proceso de ajuste a la presión y a las exigencias del Barcelona forma parte del trabajo diario y aporta oportunidades de crecimiento tanto en los entrenamientos como en cada partido.

Flick concluyó sus declaraciones insistiendo en la autoexigencia y el deseo permanente de evolución del Barcelona, a la vez que reconoció el valor de la victoria obtenida frente a un rival que planteó dificultades, circunstancia que consideró parte inherente a la naturaleza del fútbol profesional. A lo largo de sus intervenciones, el entrenador puso en valor la capacidad del plantel de responder a la adversidad, su profesionalismo en la gestión de situaciones complejas durante el desarrollo del partido y la importancia de sumar puntos para consolidar el liderato en la competición.