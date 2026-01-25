Agencias

El presidente de Corea del Sur retira la nominación de su candidato a ministro de Presupuesto por controversia

Guardar

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha decidido retirar la nominación de su candidato para dirigir el Ministerio de Presupuesto, cargo para el que eligió al ex legislador opositor Lee Hye-hoon, quien recientemente ha protagonizado --junto a su familia-- varias acusaciones de irregularidades, incluidas transacciones inmobiliarias sospechosas, y presuntos malos tratos a subordinados.

"El presidente Lee ha decidido, después de deliberar y reflexionar seriamente, retirar su nominación", ha anunciado este domingo el secretario presidencial senior de asuntos políticos de Lee, Hong Ihk-pyo, en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Yonhap.

El secretario presidencial ha explicado que, "desafortunadamente", Hong Ihk-pyo no cumplía con "los estándares públicos requeridos para el cargo de Ministro de Planificación y Presupuesto", siendo este el principal motivo por el que el presidente surcoreano ha revertido la decisión tomada el mes pasado.

Así las cosas, el portavoz presidencial ha aseverado que el mandatario "continuará buscando la unidad nacional a través de nombramientos de personal de todo el espectro político".

El ex aspirante se ha visto recientemente señalado por presuntamente haber obtenido ventaja en el proceso de adquisición de un apartamento de lujo en el sur de Seúl, la capital del país, en julio de 2024.

De acuerdo Yonhap, habría registrado a su hijo mayor --ya casado-- como soltero con el fin de mejorar las opciones de compra de su familia, dado que el vigente mecanismo para la adjudicación de viviendas de nueva construcción contempla, entre otros factores, la cantidad de miembros del núcleo familiar y el tiempo que los solicitantes han permanecido sin vivienda propia.

A esto se suman cuestionamientos por declaraciones previas en las que Hong Ihk-pyo habría manifestado su respaldo a la breve aplicación de la ley marcial, decretada por el entonces presidente Yoon Suk Yeol, en diciembre de 2024.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

DE-CIX registra un récord en el tráfico de datos en 2025 con el intercambio de 79 exabytes

El intercambio mundial de datos alcanzó una cifra inédita, impulsado principalmente por el aumento de streaming y eventos deportivos, según el CEO de la empresa, quien destaca la relevancia de redes digitales robustas ante el incremento sostenido de la demanda global

Infobae

EEUU pide a Italia que participe como asesor en la fuerza internacional de seguridad en Gaza

Washington ha presentado una solicitud formal para que Roma se sume al mecanismo internacional creado para supervisar la situación en Gaza, abriendo negociaciones diplomáticas mientras el plan de pacificación enfrenta obstáculos y sigue sin definirse la participación italiana

EEUU pide a Italia que

El plan de Trump en Gaza da a luz dos organismos gestores en medio de la incertidumbre sobre sus labores

Los pasos para establecer estructuras administrativas en el enclave tras el acuerdo entre Israel y Hamás suscitan debate, mientras la postura de figuras implicadas y el rol internacional generan dudas sobre la viabilidad de la estrategia norteamericana en la región

El plan de Trump en

Terelu Campos guarda silencio respecto a la barbería de Carlo Costanzia

Misterio en torno al cierre temporal del negocio de Carlo Costanzia, cuya reapertura provoca especulaciones entre los vecinos mientras crecen las dudas sobre la situación familiar y profesional del joven tras su ausencia en redes sociales

Terelu Campos guarda silencio respecto

Mariela Encarnación da su opinión respecto al archivo de las diligencias contra Julio Iglesias

La comunicadora dominicana sostiene que es fundamental evitar juicios precipitados y respetar la labor de la justicia, asegurando que las denuncias deben ser investigadas con rigor y sin presiones externas, especialmente en la era de las redes sociales

Mariela Encarnación da su opinión