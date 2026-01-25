Eduardo Casanova: "No he sentido que me traten diferente, sigo siendo el mismo"

Eduardo Casanova asistía este fin de semana a los Premios Feros 2026 tras anunciar hace unas semanas que padece VIH en un mensaje acompañado de un vídeo adelanto de un documental sobre su vida que ha dirigido el periodista Jordi Évole.

Allí, el actor ha asegurado que "no me arrepiento" de haberlo hecho público porque "forma parte del proceso normal" y "estoy muy feliz, en un buen momento y muy contento de que esto no solo me haya servido a mí sino de que ha servido a mucha gente".

Conmovido por todo el apoyo que ha recibido este último mes, Eduardo ha aclarado que "agradezco cuando me dicen valiente, pero yo creo que la valentía realmente lo tienen las personas que viven con VIH dentro del armario. Hay que ser muy valiente para vivir en ese infierno. Los valientes son ellos y ellas".

Además, ha desvelado que a raíz de su confesión "no he sentido que me traten diferente" porque "sigo siendo el mismo" y lo único que ha cambiado es que "simplemente ya sabéis todos que tengo el bichito".

Por último, en cuanto a las críticas que ha recibido, el intérprete ha explicado que "hago un trabajo muy grande porque no es fácil últimamente vivir en el mundo real y el mundo real es algo parecido a esto, no es exactamente esto, pero en el mundo real lo que resuena es el amor. Y con eso me quedo".