Candela Peña: lección de elegancia con traje dos piezas de Redondo Brand en los Feroz 2026

Pontevedra ha acogido este fin de semana una de las celebraciones más importantes para el cine español: la 13º edición de los Premios Feroz. Una cita que reunió a grandes rostros conocidos del mundo de la interpretación que desfilaron por la alfombra roja derrochando estilo y reafirmando algunas de las tendencias de este 2026.

Candela Peña se llevó la palma. La actriz, que nos tiene acostumbrados a apostar por diseños arriesgados, lució un traje de inspiración masculina de la firma Redondo Brand que todas deberíamos tener en el armario.

El negro es un clásico en este tipo de alfombras y el traje una elección casi siempre acertada, pero en esta ocasión lo que más llamó la atención fue el diseño del conjunto: Americana de doble botonadura, con solapa XXL y con un corte más largo de lo habitual y pantalón ancho con caída recta.

La distinción está en la americana y no precisamente por la doble botonadura sino por el corte largo que es sin duda una de las tendencias de este 2026 y que hemos visto en la mayoría de trajes masculinos.

Un conjunto que estiliza, resulta cómodo y con el que derrochó elegancia debido a su sobriedad por el negro. Para dar todo el protagonismo al traje la actriz lució melena peinada hacía atrás con raya al medio y como complemento, un clutch plateado, que aportaba este toque luminoso.

