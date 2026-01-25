Antonio Canales, recibido entre aplausos, regresa a 'GH Dúo' tras el fallecimiento de su hermano pequeñño

“Yo podía elegir, esto no es para estar jugando a tonterías, yo sabía que vosotros sabíais que algo grave había pasado”. Con estas palabras, Antonio Canales explicaba ante el resto de concursantes de ‘Gran Hermano Dúo’ su motivación para regresar al popular reality tras atravesar la pérdida de su hermano menor, Francisco Javier Gómez, quien falleció por un infarto fulminante. La emotiva escena, marcada por aplausos y muestras de cariño, marcó la vuelta del reconocido bailaor a la casa televisiva luego de haberse ausentado unos días por el suceso familiar. Según relató el propio Canales entre lágrimas al reunirse con sus compañeros, la decisión de reincorporarse estuvo impulsada principalmente por el pedido de su madre, quien experimentó en soledad el trágico hallazgo.

Según consignó el medio, Canales detalló las circunstancias del fallecimiento, señalando que su hermano menor murió mientras dormía la siesta y fue su madre quien lo encontró sola en la vivienda. “Se fue a dormir la siesta y no se despertó. Se lo encontró mi madre que estaba sola. Un infarto fulminante, lo más duro es que se lo encontró ella, fue una valiente, estaba sola en casa y empezó a gritar”, relató el bailaor, visiblemente emocionado en el reingreso al programa.

La casa de ‘Gran Hermano Dúo’ recibió a Canales con risas, aplausos y expresiones de afecto tanto de los concursantes como del equipo. Tal como publicó el medio, la atmósfera fue de apoyo incondicional y camaradería durante sus primeras horas de regreso. Los concursantes escucharon atentos la explicación del bailaor, que recalcó la gravedad de lo ocurrido y la razón de su breve salida del concurso. Canales subrayó que tanto su madre como su hermano menor le apoyaban desde casa como seguidores del programa, y que esa cercanía familiar fue un factor decisivo para afrontar el momento difícil dentro del reality.

En cuanto a las razones para volver al formato televisivo, el bailaor compartió que su madre le animó a seguir adelante y retomar su participación. Según explicó, sus palabras fueron: “Aquí no me ayudas, si tienes fuerzas, vuelve”. Canales transmitió que su vuelta sirve como refugio y forma de terapia personal, reforzando la importancia del entorno y el trabajo en el entretenimiento: “Todos los que nos dedicamos a esto, al entretenimiento, tenemos que tener un corazón de oro dulce, pero también una mente dura”, afirmó el artista, de acuerdo con lo publicado por el medio.

La reincorporación de Canales representa un momento significativo tanto para él como para la dinámica dentro del reality, al evidenciar el impacto emocional de acontecimientos personales en los concursantes. Según recogió la plataforma de noticias, los compañeros de Canales no ocultaron el asombro ante la dureza del relato y respondieron con gestos de solidaridad y respaldo. La situación abrió una instancia de diálogo dentro de la casa sobre el valor de la familia y la fortaleza para afrontar adversidades desde el espacio mediático.

El acercamiento de Canales con sus compañeros, basado en sinceridad y conmoción, se tradujo en una fuerte ovación y palabras de ánimo. El medio reportó que la escena estuvo marcada por el apoyo colectivo y la contención. Canales insistió en que regresar al concurso responde tanto a una decisión libre como a un deseo de honrar el acompañamiento de su familia, en especial el vínculo con su madre, quien le autorizó y le pidió que retomara la experiencia en ‘GH Dúo’.

Su testimonio, transmitido en directo durante la emisión del reality, evidenció el papel de la televisión como escenario donde los participantes pueden abordar temas personales difíciles, compartiendo vivencias ante una audiencia masiva. El regreso de Canales se convirtió en el eje central de la jornada y generó repercusión tanto en el ámbito televisivo como en redes sociales, según detalló el medio.

El formato de ‘Gran Hermano Dúo’, conocido por reflejar la convivencia y los desafíos personales de las celebridades participantes, vivió uno de sus momentos más emotivos con el relato de Canales. La reacción del público, las muestras de respeto y afecto de sus compañeros y la narración de los hechos por parte del propio protagonista dieron lugar a una de las secuencias más comentadas del programa durante la temporada, de acuerdo con lo consignado por el medio.

A lo largo de su intervención, Canales reiteró la importancia de mantener el espíritu resiliente tanto en lo personal como en el entorno del espectáculo. El bailaor manifestó su deseo de continuar la experiencia televisiva no solo como tributo a su hermano y a su madre, sino también como un proceso de recuperación emocional a través del contacto y la rutina en la casa de ‘GH Dúo’, según detalló el medio de comunicación.