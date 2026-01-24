Un desprendimiento en la R4 entre Cerdanyola y Sabadell (Barcelona) con Rodalies suspendida

El incidente afectó una sección del recorrido ferroviario entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell, en la provincia de Barcelona, donde un desprendimiento de tierra impactó una de las vías de la línea R4 de Rodalies. Según informó Europa Press, este suceso llevó a la suspensión del servicio en ese tramo en un contexto en el que, según fuentes de Adif citadas por el medio, los trenes ya no circulaban por esa vía al momento del desprendimiento, por lo que ningún convoy resultó implicado directamente en el evento. La noticia principal radica en que, tras este incidente, el ejecutivo regional de Cataluña solicitó formalmente la interrupción de toda la circulación ferroviaria en el territorio, instruyendo a Renfe y Adif a proceder con la suspensión definitiva del servicio de Rodalies en la región hasta que existan garantías plenas de seguridad y operatividad en las vías afectadas.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el desprendimiento tuvo lugar durante la jornada del sábado, en una zona situada entre las estaciones de Cerdanyola del Vallès y Sabadell. Tanto el Ministerio de Transportes, a través de Adif, como la operadora Renfe, recibieron la petición de la Generalitat para interrumpir toda la circulación de la red de Rodalies en Cataluña. La medida se adoptó ante la falta de “garantías” sobre el estado de la infraestructura y la necesidad de verificar la seguridad en toda la red antes de reanudar el tráfico ferroviario.

El medio Europa Press consignó que el tramo afectado corresponde a la línea R4, uno de los corredores principales del sistema de cercanías de Barcelona. El desprendimiento se produjo en una vía por la que, en el momento del incidente, no circulaban trenes. Según las fuentes de Adif citadas, esto evitó consecuencias mayores para los pasajeros y el personal ferroviario. No obstante, el episodio incrementó la preocupación de las autoridades sobre posibles riesgos en otras partes de la red, lo que motivó la decisión de la suspensión total del servicio.

La Generalitat, según detalló Europa Press, justificó la solicitud de interrupción argumentando la imposibilidad de garantizar plenamente la seguridad en la operación ferroviaria en tanto no se confirme la correcta operatividad de todas las vías. Como consecuencia de la medida, el servicio de Rodalies permanece interrumpido en toda Cataluña desde la jornada del sábado, lo que afecta a miles de usuarios habituales de este sistema de transporte.

Renfe y Adif, según añadió el medio, activaron protocolos de inspección y reparación, con el objetivo de restablecer cuanto antes las condiciones de seguridad necesarias para reanudar la circulación. Los equipos técnicos trabajan en la evaluación del estado de la infraestructura, especialmente en el punto exacto del desprendimiento y en los tramos donde pueda haber riesgos asociados.

Fuentes citadas por Europa Press señalaron que el proceso de revisión y reparación podrá prolongarse hasta que se complete una inspección exhaustiva y se asegure que ninguna otra sección presenta peligro para la circulación. Mientras tanto, la Generalitat, Renfe y Adif mantienen una comunicación coordinada respecto al avance de los trabajos y a la información destinada a los usuarios afectados.

La línea R4 es una de las más utilizadas dentro de la red de Rodalies, dando servicio a localidades densamente pobladas del área metropolitana de Barcelona. La suspensión de los servicios ferroviarios de cercanías en toda la región tiene repercusiones directas en la movilidad diaria de los habitantes de Cataluña, que dependen en gran medida de este medio de transporte para sus desplazamientos cotidianos.

Europa Press indicó que, hasta tanto no se verifiquen las condiciones necesarias y se garantice la seguridad de la red, Renfe y Adif no restablecerán la circulación. Las autoridades regionales y las operadoras mantienen en curso las tareas indispensables para resolver la emergencia, sin que haya estimaciones concretas sobre la duración de la interrupción.