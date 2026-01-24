UE y Consejo de Europa pactan la financiación del primer paso para crear un tribunal especial sobre Ucrania

El proyecto inicial, cuya duración máxima será de 24 meses o hasta lograr financiación a través del Acuerdo Parcial de Ampliación sobre la Comisión de Gestión del Tribunal Especial, se centrará en construir la infraestructura necesaria, seleccionar a los juristas responsables y desarrollar la normativa para un tribunal independiente. Este equipo de avanzada tendrá a su cargo sentar las bases operativas y normativas que permitirán posteriormente juzgar a altos responsables políticos y militares señalados en el marco de la "agresión contra Ucrania". Así lo informó el Consejo de Europa en un comunicado divulgado esta semana.

Según publicó el medio, la Unión Europea y el Consejo de Europa suscribieron un acuerdo que prevé una financiación específica, con Bruselas destinando 10 millones de euros, a través de los Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea, con el objetivo de conformar este primer equipo de avanzada especializado en la preparación y organización del futuro tribunal especial. La misión de este equipo será doble: por una parte, preparar las estructuras institucionales, logísticas y organizativas requeridas para un tribunal de estas características y, por otra, seleccionar a fiscales y magistrados, así como proponer el reglamento de procedimientos y la metodología para el manejo de pruebas.

El acuerdo firmado representa el primer paso concreto hacia la creación de una instancia judicial que juzgue crímenes de agresión cometidos durante la invasión rusa en Ucrania. El Consejo de Europa indicó que este órgano especial tendrá el mandato de procesar a altos funcionarios relacionados con la dirección o puesta en práctica de la campaña militar en territorio ucraniano.

La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que la ausencia de castigo ante crímenes solo incentiva la perpetración de futuros abusos: “Los crímenes sin castigo solo fomentan futuras atrocidades. Los dirigentes rusos son responsables de esta guerra y deben rendir cuentas. No puede haber impunidad”, declaró Kallas, de acuerdo con el comunicado. Además, sostuvo que la Unión Europea mantiene un apoyo “inquebrantable” a Ucrania y consideró que el tribunal especial es “esencial para garantizar una paz justa y duradera en la que Rusia rinda cuentas por sus crímenes de agresión”.

El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, señaló en la misma línea, citado por el Consejo de Europa, que el acuerdo firmado acerca a Europa a transformar los principios de justicia y responsabilidad en acciones tangibles: “Hoy estamos un paso más cerca de convertir estos principios en acciones”, enfatizó.

Por otro lado, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, puntualizó que el avance del acuerdo sitúa a los países europeos frente a una etapa decisiva para asegurar la justicia y la rendición de cuentas a favor del pueblo ucraniano. Berset remarcó que “este acuerdo de hoy es un gran paso adelante para garantizar que se hace justicia y hay rendición de cuentas para el pueblo de Ucrania. Sin ella no puede haber una paz duradera”.

De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo de Europa, este organismo, que desde su fundación agrupa a 46 estados europeos, busca fortalecer el espacio político y jurídico común del continente, promoviendo la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho tanto en Europa como en otras regiones. La constitución de este tribunal especial se inscribe en el marco de esos objetivos y hace parte de los esfuerzos institucionales para responder a situaciones de guerra con mecanismos internacionales de responsabilidad y sanción.

El plan conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sentará las bases para la puesta en funcionamiento de un tribunal diseñado expresamente para abordar los crímenes de agresión atribuidos a figuras de alto rango en el ámbito político y militar. Este proyecto deriva de la preocupación compartida entre ambos organismos por la impunidad y la necesidad de establecer precedentes claros que contribuyan a la prevención de futuras agresiones armadas.

Tal como detalló el Consejo de Europa, el presupuesto de 10 millones de euros permitirá financiar las tareas del equipo encargado, que abarcarán desde la elaboración de reglamentos internos para el tribunal hasta la selección de los profesionales jurídicos que lo integrarán. Las dos instituciones consideran que este paso es decisivo para fomentar la cooperación internacional y desarrollar un marco jurídico común capaz de responder a crímenes de agresión de manera efectiva y supervisada.

El nuevo tribunal especial, una vez establecido, se enfocará en analizar la responsabilidad de altos cargos identificados en la cadena de mando durante los acontecimientos ocurridos en el contexto de la invasión rusa en Ucrania. Las decisiones emanadas de este futuro órgano judicial buscarán contribuir a la recuperación de la confianza en las instituciones y asegurar la protección de los derechos de las víctimas.

El desarrollo del proyecto liderado por el Consejo de Europa funcionará, según el acuerdo, como base para futuros mecanismos similares enfocados en la protección y defensa de la democracia y el derecho internacional humanitario. La colaboración entre la Unión Europea y el Consejo de Europa, resaltaron fuentes institucionales, se mantiene dirigida a consolidar una arquitectura de justicia internacional que refuerce los compromisos asumidos por los estados miembros en materia de derechos fundamentales.