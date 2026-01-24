Agencias

Rusia denuncia la muerte de tres sanitarios en un ataque ucraniano contra una ambulancia en Jersón

Guardar

Tres trabajadores sanitarios que se desplazaban en una ambulancia identificada han muerto este sábado en un ataque ucraniano, según han informado las autoridades rusas.

El ataque se ha producido en la mañana de este sábado en la localidad de Hola Pristan, en la región de Jersón, según ha informado el gobernador prorruso de la zona, Volodimir Saldo.

"Esto solo se puede describir como un asesinato de civiles que salvaban vidas y atendían a enfermos en la zona más peligrosa. Es otro crimen de guerra de los militares del régimen de Kiev, un crimen contra la humanidad", ha afirmado Saldo en redes sociales. El equipo sanitario estaba desplazándos para atender a un paciente gravemente enfermo cuando fue atacado por un dron.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha pedido una "evaluación objetiva" por parte de los organismos internacionales pertinentes "de este y otros crímenes".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Iñaki Urdangarín bromea con la posibilidad de "destronar" al Rey Juan Carlos: "Tendría su gracia"

Tras años de silencio, el exduque de Palma presenta unas memorias en las que aborda su vida, revela motivaciones, y expone experiencias personales y profesionales, mientras se reinventa tras el juicio mediático y familiar que marcó su trayectoria

Iñaki Urdangarín bromea con la

Catorce CC.AA y Ceuta están en riesgo por lluvia, nieve, viento y olas con Galicia en rojo por oleaje de 9 metros

La previsión meteorológica indica que frentes asociados a la borrasca Ingrid provocarán este viernes fenómenos adversos como precipitaciones intensas, vientos fuertes y caída de nieve en varias regiones peninsulares, con riesgo elevado especialmente en Galicia y el norte

Catorce CC.AA y Ceuta están

La ONU advierte en el Consejo de Seguridad de que la situación en Siria sigue "muy tensa" pese al alto el fuego

El Consejo de Seguridad analiza la persistencia de choques armados, crisis humanitaria severa y riesgo terrorista en varias provincias, mientras Damasco exige plena integración y Estados Unidos completa un traslado masivo de prisioneros del Estado Islámico a Irak

La ONU advierte en el

Sánchez dice que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y estaría "encantado" de explicárselo a Trump

El jefe del Ejecutivo español respondió a las críticas de Donald Trump por el gasto en seguridad, resaltando el esfuerzo presupuestario en comparación con otros miembros de la alianza militar y defendiendo el equilibrio con áreas como salud y educación

Sánchez dice que España ha

Se restablece el servicio de tren en todas las líneas de Rodalies este viernes

Después de dos días sin actividad, las conexiones ferroviarias en Catalunya operan nuevamente, aunque los usuarios afectados aún enfrentan retrasos significativos en la R1 y traslados por carretera en la R4 y la R15 según comunicó la compañía

Se restablece el servicio de