Renfe asegura que tuvo conocimiento del accidente nada más producirse y lo comunicó a Emergencias

Renfe ha asegurado este sábado que tuvo conocimiento del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, "inmediatamente de que se produjera y así se lo trasladó a las autoridades sanitarias".

La operadora ferroviaria ha detallado en un comunicado el registro de las llamadas en los primeros minutos tras producirse el accidente. La primera se produjo a las 19:46:24 cuando la interventora del tren Alvia 2384 llama e "informa de un accidente grande, indicando que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que ha perdido el conocimiento, no se encuentra bien y no sabe dónde está".

Renfe explica que la mesa comercial Sur - Centro de Gestión de Operaciones (CGO) le traslada a la interventora que lo va a gestionar, "pidiéndole calma y solicitando un momento para actuar mientras verifica la información del tren". En esa llamada la interventora no sabe dónde está el tren.

La siguiente comunicación se produce dos minutos después, a las 19:48:05 horas cuando la interventora del Alvia vuelve a llamar "indicando la importancia del accidente". En esa llamada, la mesa comercial Sur-CGO indica que está gestionando asistencia de sanitarios y no se sabe nada del maquinista del Alvia.

Renfe detalla que "a partir de estas comunicaciones se continúa teniendo contacto con la interventora que, a pesar de su estado, alerta en todo momento de la gravedad de la situación".

Así a las 19:50:46 la interventora del Alvia indica que hay más heridos y la mesa comercial del Sur-CGO la informa de que están en Adamuz (Córdoba).

En esa llamada "se explica que los viajeros han roto los cristales y se están bajando del tren", mientras que la mesa comercial del Sur-CGO traslada que están gestionando la asistencia de sanitarios. La interventora sigue en el tren.

Renfe indica también que intenta ponerse en contacto con su maquinista que, como posteriormente se sabe, falleció en el accidente.

Asimismo, recuerda que posteriormente a esas comunicaciones iniciales, a las 20:01:20 el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe (CECON) pone en conferencia al 112 Madrid con el Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas (CASH24) de Adif y éste le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que hay un tren en la vía contigua que ha resultado afectado con heridos.

EuropaPress

