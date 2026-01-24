Podemos Andalucía rechaza la intervención de Donald Trump en Venezuela: "No es un socio fiable para Europa"

Durante su intervención ante la manifestación ‘Fuerza de Venezuela’, Juan Antonio Delgado, aspirante de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta, cuestionó la coherencia internacional al señalar: “¿Cómo puede hablar de reconstruir Gaza el principal socio del destructor de este territorio?”. Desde el escenario convocado por la plataforma Andalucía por la Paz, el diputado insistió en que Europa necesita un rumbo propio y exigió la desvinculación de España de la OTAN, planteando un modelo alternativo de seguridad vinculado a la soberanía regional. Según detalló la formación política en una nota reproducida ampliamente en medios, Delgado propuso el cierre inmediato de las dos bases militares en territorio andaluz como parte de un plan de transición económica y laboral para dichas comarcas.

El medio recogió que Delgado, durante este acto celebrado en Sevilla contra el rearme y las guerras impulsadas por el “imperialismo estadounidense”, vinculó abiertamente la postura de Donald Trump sobre Venezuela a prácticas de “matonismo” político. El candidato, quien ocupó espacio central en la protesta, subrayó que las políticas promovidas por el expresidente en el país latinoamericano no posicionan a Estados Unidos como un socio confiable para el continente europeo. Según declaraciones recogidas por la nota de prensa, Delgado advirtió: “No podemos quedarnos impasibles ante una vulneración de los Derechos Internacionales”.

La intervención de Trump en la situación venezolana –insistió el diputado andaluz– ilustra un mensaje preocupante para la comunidad internacional, porque “puedo hacer lo que quiera sin consecuencias”. En opinión del candidato de Podemos Andalucía, estas actuaciones responden más a intereses de dominio en el mercado del petróleo y control geoestratégico en lo que definió como el “jardín trasero de Estados Unidos”, que a una defensa real de principios de paz, democracia y libertad. Según indicó el partido político y recogió el medio, Delgado remarcó: “Estamos con el pueblo de Venezuela” y se distanció tanto del papel de Trump como del enfoque estadounidense respecto al país suramericano.

Además, el dirigente calificó como una “broma de mal gusto” la propuesta de la llamada “Junta de la Paz” planteada en el foro de Davos. Según publicó la formación morada, Delgado argumentó que tal iniciativa carece de credibilidad, dada la implicación de actores internacionales que, a su juicio, contribuyen a conflictos en otras regiones. Estas observaciones, enfatizó Podemos Andalucía en su nota, forman parte de su posicionamiento crítico frente a lo que consideran una lógica de bloques tutelados por potencias extranjeras.

En el contexto más amplio de la manifestación, dedicada a expresar rechazo tanto al rearme como a la escalada bélica global, el candidato de Podemos propuso fortalecer la autonomía estratégica del continente europeo. “La paz se construye desde la diplomacia, respeto de las leyes internacionales y defensa de los derechos humanos”, concluyó Delgado justo antes del inicio de la marcha, cita recogida por la organización y reflejada en distintos comunicados difundidos durante la jornada en Sevilla.

De acuerdo con los datos publicados por Podemos Andalucía y medios asistentes, la manifestación reunió a participantes y colectivos bajo una consigna sostenida: rechazar la injerencia foránea en asuntos latinoamericanos y demandar una redefinición de la política exterior española y europea. En este marco y ante las recientes crisis internacionales, la formación morada insiste en la urgencia de avanzar hacia procesos soberanos y distanciarse de alianzas militares consideradas contrarias a los intereses de la ciudadanía y los derechos humanos.