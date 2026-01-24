Agencias

Meloni llama a consultas a su embajador en Suiza por la libertad del dueño del bar incendiado en Crans-Montana

Guardar

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este sábado que ha llamado a consultas a su embajador en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, como gesto de protesta tras conocer ayer que un tribunal había decidido dejar en libertad vigilada a uno de los dueños del bar incendiado en Nochevieja en Crans-Montana, una tragedia que se saldó con 40 muertos, entre ellos seis italianos.

En un mensaje publicado en redes sociales, Meloni ha indicado que Cornado trasladará una protesta oficial antes de regresar a su país para "definir acciones futuras a tomar".

La primera ministra ha elevado así a protesta formal a través de su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y del embajador italiano la indignación personal que expresó ayer por la puesta en libertad bajo vigilancia de Jacques Moretti.

Esta decisión, ha indicado Meloni, tiene como objetivo trasladar "la profunda indignación del Gobierno italiano y de su pueblo" a la fiscal general del Cantón del Valais, Béatrice Pilloud, contra la puesta en libertad de Moretti que ordenó el Tribunal de Medidas Coercitivas de Sión.

Una decisión judicial, condena Meloni, que ha sido adoptada a sabiendas de "la extrema gravedad del delito del que es sospechoso, las pesadas responsabilidades que pesan sobre él, el peligro persistente de fuga y el riesgo evidente de ulterior manipulación de las pruebas en su contra".

"Esta decisión representa una grave ofensa y una herida más infligida a las familias de las víctimas de la tragedia de Crans-Montana y de las personas que aún se encuentran hospitalizadas", ha proclamado Meloni.

La primera ministra insiste en que "toda Italia clama por verdad y justicia y exige que ante esta tragedia se adopten medidas respetuosas que tengan plenamente en cuenta el sufrimiento y las expectativas de las familias".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ministro de Defensa danés dice que su país está en una mejor posición tras el preacuerdo

Infobae

El coreógrafo argentino Dani Pannullo estrena en España 'Constellations'

Infobae

El barcelonista Fermín López entra en el club de los dobles dígitos de goles y asistencias

Infobae

Investigadora de la ONU: si Israel asesina periodistas "es porque tiene algo que ocultar"

Infobae

Liga F decreta un minuto de silencio en sus partidos de este fin de semana por los accidentes ferroviarios

Antes de cada encuentro programado en la jornada 17 se rendirá homenaje a quienes perdieron la vida y resultaron afectados por los recientes hechos trágicos en Córdoba y Barcelona, sumándose el fútbol femenino al duelo nacional y la solidaridad

Liga F decreta un minuto