Mariela Encarnación da su opinión respecto al archivo de las diligencias contra Julio Iglesias

La periodista dominicana Mariela Encarnación utilizaba sus redes sociales para mostrar su opinión acerca del caso Julio Iglesias tras las denuncias de dos exempleadas del hogar. "Esta foto tiene veinte años. Representa una época en la que Julio era el caballero absoluto. Para mí, estar ahí como fan era un hito", escribía junto a una imagen con el artista.

"Cada época tiene su protocolo y su contexto; eso, por sí solo, no justifica ni castiga. Simplemente nos confirma que el mundo ya no mira igual", decía la comunicadora. Ahora, se ha dejado ver por España tras conocerse el archivo de las diligencias contra el artista y ha opinado acerca de este suceso.

"No tengo contacto con Julio", aclaraba en primer lugar. "Yo lo que compartí fue una publicación contextualizando una fotografía que me tomé con él en una de las entrevistas que le realicé... invitando a ver un hecho que pasó hace 20 años con la mirada de hoy en día", aseguraba.

En cuanto al archivo de las diligencias, Julio explicaba que "más que feliz" por la decisión de la Fiscalía "creo que vuelvo a reafirmar lo que yo invité, a que tuviéramos cuidado con el linchamiento digital y el juicio mediático".

En ese aspecto, aclaraba que con su post en redes "no estaba defendiendo a Julio ni diciendo que las denunciantes no tuvieran derecho en caso de que realmente tuvieran pruebas de denunciar. Al contrario, es un derecho y en muchas ocasiones una necesidad de ver". Sin embargo, cree que en este tiempo hay que "dejar a las autoridades y los tribunales hacer su trabajo", ya que "con las redes sociales es muy fácil confundir sospechas en denuncias y hacer escombros un legado sin pruebas concluyentes".

En cuanto a los testimonios de algunas presentadoras de televisión que han compartido espacio con Julio, Mariela aseguraba que "no he hablado con ellas y aún si hablara con ellas creo que respeto cualquier experiencia que hayan vivido y el hecho de que ahora necesiten ventilarlo".

Por último, sobre la intención de las denunciantes a seguir por la vía judicial fuera de España, la periodista comentaba que "si lo hacen en mi tierra, en República Dominicana y tienen las pruebas suficientes para que allá prospere el caso, estaremos muy atentos", ya que "merecen ser investigados, lo que están denunciando y que sea como debe ser, pero con el proceso justo, serio, no con nosotros opinando".