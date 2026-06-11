Suiza se moviliza para acoger una manifestación antiG7 que Francia no quiso autorizar

Isabel Saco

Ginebra, 11 jun (EFE).- Suiza y en particular la ciudad de Ginebra, fronteriza con Francia, se preparan con un gran dispositivo de seguridad para acoger este domingo la única manifestación contra el G7 que ha sido autorizada, tras la negativa del Gobierno francés a aprobar que los ciudadanos europeos puedan manifestarse en su territorio.

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La Cumbre del G7 se celebrá en la cercana localidad francesa de Évian entre el lunes y miércoles próximos, y la actitud de París ha causado un fuerte malestar en Suiza, porque Francia también se ha negado a participar en los considerables gastos que todo ello generará para el país vecino.

Ginebra presentó además este jueves su plan de seguridad para recibir en su aeropuerto internacional (ubicado en la frontera) a los dirigentes de los siete países considerados más industrializados, a otros que participarán como invitados y a sus respectivas comitivas, en vista de que es el aeropuerto más cercano a Évian.

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"Pedimos a Francia asumir su responsabilidad financiera, pero no hubo acuerdo para la repartición de gastos de la cumbre", confirmó este jueves en una conferencia de prensa el delegado del Gobierno federal para el G7, el embajador Alain Gaschen.

La Cumbre del G7 se celebra este año en un contexto internacional muy delicado y de polarización por los conflictos sin resolver en Oriente Medio, en particular en Irán, Líbano y Palestina, así como por cuestiones migratorias, lo que ha hecho que las autoridades suizas anticipen la movilización a Ginebra de numerosos grupos contestatarios desde varios países de Europa.

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Hace veinte años, cuando Francia organizó la Cumbre del G8 (en ese entonces Rusia formaba parte del grupo) igualmente en Évian, la única manifestación autorizada fue en Ginebra, pero grupúsculos violentos generaron caos, cometieron vandalismo y causaron destrozos que constaron decenas de millones de euros a la colectividad.

"El Gobierno (suizo) está haciendo todo lo necesario para que la cumbre transcurra de la manera más tranquila posible, pero al mismo tiempo la libertad de expresión y de manifestación deben preservarse, y no debemos dejar que sea confiscada por grupos que hacen apología de la violencia", señaló Gaschen.

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La encargada en el gobierno cantonal de Ginebra de esta cuestión, Carole-Anne Kast, reconoció que las negociaciones con las autoridades francesas se prolongaron durante seis meses con la intención de que permitiesen que la manifestación se realizara dentro de sus fronteras, pero "desgraciadamente no llegamos a ese punto de cooperación".

Detalló que la factura de las medidas de seguridad se elevan únicamente para el cantón de Ginebra en más de 20 millones de euros (sin considerar posibles daños a la propiedad o infraestructuras públicas), a lo que se tienen que agregar los gastos en que incurrirán otros cantones próximos y el gobierno central. EFE

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