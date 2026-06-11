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Felipe González y García-Page protagonizan el encuentro 'España, su presente y su futuro' el próximo martes en Toledo

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El expresidente del Gobierno Felipe González y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, protagonizarán el encuentro 'España, su presente y su futuro' en Toledo el próximo martes, 23 de junio.

Moderado por la presentadora de Informativos Telecinco, Ángeles Blanco, este encuentro se celebra con motivo del 50 aniversario de la Federación Toledana de Empresarios (Fedeto), tal y como ha informado la misma patronal en su web.

El acto está previsto que se celebre a las 18.30 horas en el Hotel Eurostar Buenavista de la capital. Previamente, Fedeto celebrará su Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria y Electoral, marco en el que se elegirá presidente y vicepresidente de la patronal toledana.

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