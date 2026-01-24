Liberadas 15 víctimas de explotación sexual captadas por una organización a través de redes sociales

Agentes de la Policía Nacional han liberado a 15 víctimas de explotación sexual, mayoritariamente de origen asiático, captadas por una organización a través de anuncios en redes sociales y en cuya operación han sido detenidas 14 personas detenidas en provincias de las Islas Baleares (12) y Barcelona (2), siete de los cuales han ingresado en prisión provisional. Asimismo, se han llevado a cabo 10 entradas y registros de inmuebles, decretándose las clausura de tres de ellos.

La investigación, iniciada en el mes de abril, que ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue, ha desmantelado una red criminal que presuntamente se lucraba con la explotación sexual de las víctimas y con la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes, incrementando de este modo sus beneficios.

De forma paralela, una de las víctimas, tras haber conseguido huir del local en el que la tenían recluida y obligada a ejercer la prostitución, y en el que había sufrido agresiones físicas y sexuales, acudió a la Policía pidiendo auxilio.

CAPTADAS POR MEDIO DE REDES SOCIALES

El entramado imponía a las víctimas un régimen de esclavitud, obligándolas a estar disponibles de forma permanente y controlando en todo momento su actividad. Además, eran forzadas a realizar servicios a domicilio, siendo trasladadas y vigiladas continuamente por los miembros de la red.

Algunas de ellas manifestaron que ya estaban en la península y otras que habían viajado desde China hasta España tras aceptar supuestas ofertas de trabajo como masajistas de carácter terapéutico, con un salario aproximado de 2.000 euros mensuales, o bien como cocineras o cuidadoras. La red criminal asumía los gastos del traslado, generando una deuda que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución.

La organización se hacía cargo del traslado desde la península a la la ciudad de Palma (Islas Baleares). Una vez en la isla, las víctimas eran recogidas y trasladadas hasta los prostíbulos, donde las obligaban a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Además, eran obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo, por lo que la organización cobraba más a los clientes.

Junto a ello, la red ofrecía a las víctimas la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España a través matrimonios fraudulentos mediante el pago de elevadas cantidades de dinero. Una vez regularizada su situación, la red utilizaba su identidad para dar de alta el acceso a suministros, cuentas bancarias o números de teléfonos, con el fin de ocultar la identidad de los principales investigados como responsables de los negocios de prostitución.

Policía Nacional ha constatado que, en uno de los tres prostíbulos investigados, los beneficios obtenidos ascendieron a 1,2 millones de euros, lo que evidencia el elevado lucro derivado de la explotación de estas mujeres.

Por último, en los registros de los inmuebles, se han encontrado cinco vehículos de alta gama, 190.000 euros de dinero en efectivo, pistolas taser y de aire comprimido, puñales, cuchillos, katanas, nunchakus, xirequetes y otros armas. Así como joyas, relojes, teléfonos móviles y otros artículos de lujo. Además, de abundante documentación relativa a la actividad delictiva llevada a cabo por esta organización criminal.