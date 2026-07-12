Agencias

Más de 50 muertos por las intensas lluvias en Bangladesh

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Al menos 51 personas han muerto y 31 están heridas debido a las fuertes lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra princpialmente en la región de Cox's Bazar, en el este de Bangladesh.

El Ministerio de Gestión de Desastres y Ayuda ha informado este domingo de que 28 de los muertos corresponden a Cox's Bazar; 13, a Chittagong; 6, a Bandarban; 3, a Rangamati y uno a Moulvibazar, según recoge el diario 'The Daily Star'.

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Las autoridades han habilitado 1.049 centros de acogida que atienden ya a 38.422 personas. En total se ha informado de 1.022.963 personas afectadas y 267.918 familias atrapadas aún por las crecidas.

El Ministerio ha anunciado que ha distribuido 17 millones de takas (unos 120.000 euros) en efectivo y 3.250 toneladas de arroz en los siete distritos más afectados.

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