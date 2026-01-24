Agencias

El opositor Bobi Wine denuncia que militares armados han irrumpido en su casa y "golpeado" a su familia

El candidato opositor de Uganda Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, ha denunciado este viernes que su familia ha sido víctima de una agresión armada por parte de soldados enmascarados que han irrumpido en su casa, en medio de las tensiones en el país africano durante el proceso electoral marcado por las denuncias de fraude, el corte de telecomunicaciones y la fuga del propio Wine de su vivienda en medio de un supuesto arresto domiciliario.

"Un grupo de soldados enmascarados y armados acaba de irrumpir en nuestra casa y golpear a mi familia. Han aislado a mi esposa, Barbie Kyagulanyi, sola", ha anunciado el representante del partido Plataforma de Unidad Nacional (NUP)en una publicación en redes sociales, haciendo hincapié en que "sus intenciones son inciertas".

El candidato opositor, que está escondido de las autoridades, ha denunciado fraude electoral y la muerte de varias personas por la represión de las fuerzas de seguridad, todo ello mientras el presidente del país, Yoweri Museveni, conseguía un séptimo mandato con cerca del 72% de las papeletas.

Museveni, de 81 años y en el cargo desde 1986, se presentó a los comicios como candidato del partido gubernamental, el Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), que aspira a mantener su amplia mayoría en el Parlamento, donde en la actualidad ostenta 336 de los 529 escaños, por los 57 de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de Bobi Wine.

La campaña ha estado marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".

