Agencias

El Gobierno sirio anuncia una prórroga de 15 días del alto el fuego pactado con las FDS

Guardar

El Ministerio de Defensa de Siria ha anunciado este sábado una prórroga de 15 días en las operaciones a partir de las 23.00 horas del 24 de enero sin mencionar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las milicias kurdo-árabes que controlan el noreste del país.

La decisión pretende facilitar la operación de Estados Unidos para transferir a presos de Estado Islámico desde el noreste de Siria a Irak después de que Washington confirmara el envío de 150 sospechosos en las últimas horas.

Previamente, el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas sirias emitieron un comunciado en el que advertían a las FDS y a las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) del peligro de seguir con las "violaciones" del acuerdo de alto el fuego anunciado el pasado 19 de enero.

Además, ha anunciado la apertura de corredores humanitarios en la provincia de Hasaka para facilitar la entrega de ayuda en colaboración con los ministerios pertinentes.

Este mismo sábado las FDS han avisado que el Ejército sirio todavía sigue atacando sus posiciones en el noreste de Siria en una violación del alto el fuego firmado la semana pasada y que ahora mismo corre serio peligro.

Cabe recordar que las FDS y sus aliados han denunciado que hay elementos de Estado Islámico combatiendo codo con codo junto a las fuerzas de Damasco, lideradas por el presidente de transición y antiguo líder yihadista Ahmed al Shara.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Embolsados más de 600 camiones en diferentes vías de la red principal en León

Conductores de vehículos pesados permanecen varados en distintos tramos de León debido a la tormenta ‘Ingrid’, con cientos de unidades detenidas mientras las autoridades estiman que el estado del tráfico tenderá a normalizarse en las próximas horas

Embolsados más de 600 camiones

La Guardia Costera de China recupera los cuerpos de dos filipinos tras un naufragio en aguas en disputa

Las autoridades han rescatado con vida a 17 tripulantes de un buque hundido cerca de la isla de Huangyan, mientras prosiguen los esfuerzos para localizar a cuatro personas que permanecen desaparecidas en una zona clave para el comercio internacional

La Guardia Costera de China

Inverotel estudia una colaboración con Jamaica para apoyar la recuperación del turismo

Representantes de una destacada agrupación hotelera española analizan junto al Ministerio de Turismo jamaiquino una posible alianza estratégica, enfocada en campañas conjuntas, fortalecimiento de la marca país y generación de nuevas oportunidades tras los daños ocasionados por el huracán

Inverotel estudia una colaboración con

La eurozona muestra una recuperación "deslucida" en enero, con síntomas de deterioro del empleo, según PMI

El sector privado en la zona euro mantiene la actividad sin avances significativos en enero, mientras Alemania repunta y Francia retrocede, en un contexto donde el empleo se debilita y las perspectivas de bajo crecimiento preocupan a los analistas

La eurozona muestra una recuperación

La UE expresa su preocupación por las elecciones de Uganda y señala desigualdad y detenciones arbitrarias

Observadores internacionales advierten sobre irregularidades en la jornada electoral de Uganda como restricciones a la prensa, bloqueo digital y denuncias de represión de la oposición mientras la Unión Europea llama al respeto de los derechos y al diálogo entre todas las partes

La UE expresa su preocupación