EEUU pide a Italia que participe como asesor en la fuerza internacional de seguridad en Gaza

Estados Unidos ha solicitado a Italia que participe, en calidad de asesor, a la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) para Gaza, el contingente concebido por el plan de paz norteamericano para vigilar la situación de seguridad en el enclave palestino, según han informado fuentes próximas a la iniciativa a la agencia Bloomberg, sin que de momento ni Roma ni Washington se hayan pronunciado oficialmente al respecto.

Las fuentes de Bloomberg, sin embargo, confirman que la oferta ha sido presentada esta semana a la primera ministra Giorgia Meloni y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia esta semana. La decisión de unirse ahora recae en Meloni, han hecho saber las fuentes, y aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Según la propuesta, Italia no aportaría tropas a la ISF. En su lugar, bastaría con un compromiso previo de entrenar a la futura fuerza policial de Gaza, y la principal contribución de Italia sería en realidad su influencia política con los estados árabes, Israel y los palestinos, han añadido las fuentes.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, también declinó confirmar si Estados Unidos había extendido una invitación a Roma. "Los anuncios sobre la ISF se harán pronto", ha afirmado.

Al ser preguntado sobre Italia, un funcionario estadounidense afirmó que varios países estaban interesados en participar en los esfuerzos de paz de Trump en Gaza y que Estados Unidos estaba en conversaciones con países socios.

El presidente Donald Trump anunció en octubre un plan de 20 puntos para lograr la paz tras dos años de guerra que ha devastado Gaza y dejado unos 72.000 muertos, según el Ministerio de Salud del enclave, dirigido por Hamás.

Ese plan ha sufrido retrasos significativos, e Israel y Hamás siguen en desacuerdo sobre los elementos clave y la secuencia de actuación. Mientras tanto, Estados Unidos ha tenido dificultades para encontrar países dispuestos a contribuir con tropas a la fuerza de estabilización. Por otra parte, los aliados de EEUU en el Grupo de los Siete también eludieron en gran medida la ceremonia de firma de la llamada Junta de Paz de Trump el jueves.

El panel de líderes mundiales debía supervisar la transición política en Gaza, pero se ha visto envuelto en controversias, incluyendo una propuesta para que Trump lidere el grupo vitalicio y un borrador de estatuto que exige a los países una contribución de mil millones de dólares (unos 860 millones de euros) para mantener un puesto permanente en la junta.

Trump también ha amenazado a Francia con aranceles por rechazar una invitación y rescindió una oferta al primer ministro canadiense, Mark Carney, después de que este pronunciara un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el que reprochaba la coerción económica de Trump a los países más pequeños, aunque sin nombrar al presidente estadounidense.

Existen algunas dudas por parte de Italia sobre si unirse a la ISF y cómo hacerlo, según algunas fuentes, aunque existe la voluntad política de participar en el esfuerzo general de paz para Gaza. Meloni justificó su no firma de la carta de la Junta de la Paz alegando que entraría en conflicto con la Constitución italiana, aunque enfatizó que seguía abierta a cambios en la misma. La Constitución del país, cabe recordar, impide la adhesión a una organización internacional liderada por un solo país, Estados Unidos en este caso.

La líder derechista italiana ha mantenido un delicado equilibrio con Trump desde que este regresó al poder en 2025, evitando las críticas abiertas a casi toda costa. El viernes, junto al canciller alemán Friedrich Merz, defendió a Trump y su deseo de ganar el Premio Nobel de la Paz.