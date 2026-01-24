(Crónica) El Manchester City vuelve a ganar y el Liverpool agrava su crisis doméstica

Marc Guehi debutó en la defensa del Manchester City y contribuyó a mantener la portería sin goles frente al Wolverhampton Wanderers, permitiendo al equipo de Pep Guardiola volver a sumar tres puntos tras una racha negativa en la Premier League. El City venció 2-0 en el Etihad Stadium durante la jornada 23 del campeonato inglés y se mantuvo en la persecución del líder, según consignó el medio. El resultado incrementó la presión sobre el Arsenal, que sostenía una ventaja de cuatro puntos antes de su enfrentamiento ante el Manchester United programado para el domingo, de acuerdo con lo publicado.

Tal como detalló la fuente, Guardiola decidió reservar a Erling Haaland y Phil Foden, quienes permanecieron en el banquillo. A pesar de estas ausencias, el City se apoyó en los goles de Omar Marmoush y Antoine Semenyo obtenidos en la primera parte. Marmoush regresó al once inicial y se hizo presente en el marcador, mientras que Semenyo, uno de los fichajes recientes, logró su tercer tanto con la camiseta celeste.

Este triunfo significó el final de una serie de cuatro partidos sin victoria en liga para el equipo de Manchester y alejó aún más al Wolverhampton, que se encuentra en el fondo de la tabla y enfrenta serias complicaciones para evitar el descenso. La zaga del City, reforzada con Guehi, respondió con solidez y permitió que el equipo firmara una actuación segura en defensa, sin conceder goles a su adversario, según publicó el medio.

Al margen del choque principal, la jornada de la Premier League dejó otros resultados destacados. El Fulham se impuso por 2-1 al Brighton & Hove Albion y avanzó en la clasificación, impulsado por un gol decisivo de Harry Wilson en el tiempo añadido, según se informó. En otro encuentro, el West Ham logró derrotar 3-1 al Sunderland, sumando su segunda victoria consecutiva y avanzando en la lucha por la permanencia. Estas victorias se produjeron con el español Paco Jémez en el cuerpo técnico del West Ham.

El Tottenham Hotspur, dirigido por un discutido Thomas Frank, igualó 2-2 en los últimos minutos frente al Burnley, que pelea por salir de la zona de descenso. El gol del empate llegó en el descuento y fue obra del argentino Cuti Romero, reportó el medio. Frank orienta sus esfuerzos hacia los puestos europeos, tomando como ejemplo el trabajo realizado por Ange Postecoglou la temporada anterior, cuando llevó al equipo a conquistar la Liga Europa.

En cuanto al Liverpool, el equipo dirigido por Jürgen Klopp volvió a evidenciar dificultades en la competición doméstica y vio agravada su crisis tras caer 3-2 ante el Bournemouth en el Vitality Stadium, según reveló el informe. Los ‘reds’ venían de golear al Olympique de Marsella 0-3 en la Liga de Campeones, pero en la Premier League el panorama fue diferente. Evanilson y Álex Jiménez pusieron en ventaja al Bournemouth antes de la media hora de juego.

Virgil van Dijk descontó antes del descanso luego de cometer un error previo que favoreció a su rival. Dominik Szoboszlai marcó el empate transitorio al minuto 80, pero en el tiempo de descuento, tras una acción confusa tras un saque de banda, Amine Adli marcó el tanto definitivo que sentenció la derrota del Liverpool. Esta caída dejó a los de Klopp con 36 puntos y sumidos en una dinámica negativa, mientras que el Bournemouth alcanzó los 30 puntos.

A medida que avanza la temporada, la lucha por el liderato y por la permanencia en la Premier League se mantiene abierta, tal como reflejaron los marcadores y la dinámica de los equipos en la jornada reportada.