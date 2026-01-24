Borja y Almudena se declaran su amor públicamente en '¡De viernes!'

Almudena Porras, Borja Silva y Darío Linero se sentaban esta semana en '¡De viernes!' para hablar de su polémico paso por 'La isla de las tentaciones' y zanjar de una vez por todas los conflictos que han tenido tras los debates del formato.

Muchos más tranquilos que las últimas veces que les hemos visto en los platós, Darío y Almudena eran capaces de hablar de su historia sin reproches. Tanto es así que Darío le entregó una carta a Almudena que había sido escrita por su madre.

"Prácticamente me ha criado. En ese tiempo no tenía amigas y a la que tenía era a ella. La sigo queriendo", decía la joven, que reconocía haber tomado distancia con la que fuera su suegra porque "para pasar página tenía que dejar de verla".

Por su parte, Almudena quiso tener unas palabras de cariño a Borja por la paciencia que ha tenido durante estos meses y lo bien que le ha tratado: "Eres lo mejor que me ha podido pasar allí dentro y fuera. Eres mi ángel de la guardia".

Unas palabras que el joven le respondía con una declaración de intenciones: "Lo único que pido es dar un paseo con ella, tomar un café". Borja declaraba no haber "disfrutado de eso con ella" porque "llevamos seis meses escondidos. Hemos luchado, hemos sufrido y hemos tenido conversaciones súper incomodas para poder estar aquí hoy. No es fácil, pero yo creo que va a merecer la pena".

Una declaración que continuó con unas hermosas palabras de Borja: "El día que te conocí, te vi como una persona normal, corriente, pero que tenía un brillo muy especial, tenía algo que la hacía única. Poquito poco sin quererlo ni tú ni yo nos fuimos calando en el corazón del otro". "A día de hoy eres una persona súper importante. Me has demostrado que al final tenías mucho cariño que dar y, por mi parte, quiero pasar mucho más tiempo contigo, a tu lado. Me gustaría que la gente y el mundo supiera que estamos juntos", reconocía.

Tras este momentazo, Darío, que estaba sentado a su lado, les deseaba "felicidad, que os vaya genial, que aprendáis más cosas juntos y que lleguéis lo más lejos que podáis", a pesar de ser "un momento complicado".