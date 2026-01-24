Álvaro Arbeloa: "No puedo ir contra la naturaleza de los jugadores"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, elogió a su equipo por ganar este sábado en La Cerámica a un Villarreal potente en LaLiga EA Sports y confió en que sigan creciendo tras apenas unos entrenamientos juntos, al tiempo que apuntó que no ira "contra la naturaleza de los jugadores".

"Muy felices de llevarnos los tres puntos, en casa del tercer clasificado, darle mucho mérito al esfuerzo de los jugadores. Al compromiso colectivo", dijo en rueda de prensa un Arbeloa que destacó una vez más el papel de Vinícius.

"Estamos viendo a un gran Vinícius, tenemos que aprovechar, buscarle las máximas veces posibles. Conseguir situaciones en las que le podamos liberar, que tenga uno contra uno, acciones tan buenas como ha hecho. Una suerte y feliz de tenerle en el equipo", comentó.

Por otro lado, el técnico blanco fue preguntado por cómo puede mantener el nivel mostrado este sábado. "Seguir trabajando. Hemos dado una versión muy seria, muy sólida, pero tenemos margen de mejora. Llevamos muy pocos entrenamientos juntos, no hemos tenido tiempo. Tenemos mucho, mucho que mejorar, empezando de este trabajo y gran solidez de los jugadores, este equipo va a más. Ni mucho menos pienso que este sea su techo", afirmó.

"No puedo ir contra la naturaleza de los jugadores, todo lo contrario, tengo que intentar aprovecharla. Tenemos jugadores veloces, cuando podamos correr lo vamos a hacer, es donde marcan las diferencias, va a ser una de nuestras armas durante toda la temporada", añadió sobre el juego a la contra.

Por otro lado, Arbeloa destacó la unidad como clave. "Para mí es lo primero, saber que tenemos que estar juntos. Vamos a pasar por situaciones complicadas y es a través de la unidad cuando uno consigue los objetivos. No hemos podido trabajar mucho pero lo importante es estar unidos, se lo he transmitido. Es la primera regla de cualquier deporte colectivo", dijo.

"Te hablo de estos diez días que estoy con ellos, están trabajando muy bien. Estoy feliz de ver las ganas de mejorar, solo hay un camino en el fútbol y encima no te asegura el éxito. Estoy contento con el compromiso y la actitud que están teniendo", terminó.