Agencias

Al menos un muerto y 14 heridos por un incendio declarado en un edificio de 17 pisos en Nueva York

Guardar

Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas como consecuencia de un incendio declarado esta madrugada en un edificio del distrito neoyorquino del Bronx atribuido en principio a una explosión de gas.

El Departamento de Bomberos de la ciudad ha confirmado que el incendio ha calcinado los tres pisos superiores de los 17 que conforman el número 3485 de Bivona Street.

Un residente fue declarado muerto en el lugar. Otro residente, en estado crítico, ha sido trasladado al Centro Médico Jacobi, junto con un bombero que sufrió lesiones leves.

Once residentes más, con lesiones leves, fueron trasladados a hospitales de la zona. Una persona rechazó recibir atención médica.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha desplazado a un centro de recepción cercano para colaborar con Cruz Roja en la protección de los residentes desalojados, y ha confirmado en redes sociales que el incendio "ya está bajo control".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mueren seis personas por un derrumbe en una mina de oro en Guinea

El desastre ocurrió en una explotación artesanal en Salla, noreste de Guinea, donde las víctimas, mujeres que buscaban subsistencia, quedaron atrapadas bajo tierra mientras los equipos de socorro intentaban rescatarlas, según medios y autoridades locales

Infobae

Monica Naranjo se planta ante las demoledoras críticas en su regreso a los escenarios

La artista responde con contundencia a quienes la acusaron de actuar sin energía en Valencia y los desafía a acudir a sus próximos conciertos para comprobar su entrega, asegurando que tras la gira planea un descanso prolongado

Monica Naranjo se planta ante

La Casa Blanca afirma que el marco para Groenlandia permitirá lograr "todos los objetivos" y "para siempre"

Estados Unidos destaca que el reciente entendimiento con la OTAN sobre el futuro de Groenlandia facilitaría el cumplimiento de planes estratégicos en la región, después de semanas de tensión diplomática y advertencias de posibles acciones militares según portavoces oficiales

La Casa Blanca afirma que

Extremadura y el estado mexicano de Tlaxcala refuerzan sus lazos históricos, culturales y turísticos

Representantes de ambos gobiernos sellaron un memorando para implementar proyectos compartidos en materia patrimonial, investigación, promoción artística y dinamización del sector turístico, buscando posicionar a sus regiones como referentes en la cooperación internacional y la economía creativa

Extremadura y el estado mexicano

España cierra 2025 como el segundo país del mundo más afectado por 'ransomware'

Según datos de la firma ESET, ataques con software extorsivo crecieron un 40% respecto al año anterior, impulsados por inteligencia artificial y estafas digitales, con sectores tecnológicos y de servicios entre los principales blancos en el país

Infobae