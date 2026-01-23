Yolanda Díaz replica a Trump que el Gobierno "no se arrodilla ante sus delirios" tras pedir a España más gasto militar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha replicado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que España "no es su vasallo" ni se va a "arrodillar" ante sus "delirios", al reivindicar que el Gobierno decide de forma autónoma su política en materia de seguridad.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, cuestionado por las palabras de Trump en las que aseguraba que tenía que hablar con España para que llegara a una inversión militar del 5% sobre el PIB.

"El señor Trump ha de tener claro que nuestro país es completamente soberano y que las decisiones en España las toman los ciudadanos, votando, a través de sus gobiernos. No somos vasallos del señor Trump, ni lo vamos a ser", ha enfatizado.

Díaz ha subrayado que la política de defensa de España es autónoma y que "no se van a arrodillar frente a los delirios que pretende imponer Trump en el mundo", de quien denuncia un "ejercicio ilegítimo" que vulnera el derecho internacional.