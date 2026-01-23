Turull (Junts) invita a agentes sociales y económicos a decir "ya basta" al Govern por Rodalies

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado este viernes a los agentes sociales y económicos a reaccionar por el caos en Rodalies y trasladar al Govern que "ya basta".

"Pedimos que haya esta reacción de país, que no sea sólo Junts, que sean los sectores económicos, los sectores sociales y los ciudadanos los que digan claramente al Govern que vive en una realidad paralela, que ya basta", ha destacado en declaraciones antes de unas jornadas de trabajo sobre seguridad en Manlleu (Barcelona).

Todo ello a la espera de la cumbre que Junts celebrará este sábado en Perpignan (Francia), encabezada por el expresidente catalán y líder de la formación, Carles Puigdemont, ante la situación de la red ferroviaria y el papel ejercido por el Govern.

"Tiene que haber un 'ya basta' porque al Govern se le está deshaciendo el país con tanta incompetencia, tanta parálisis y sobre todo con tanta desinformación", ha subrayado.

Para Turull, es indigno que los ciudadanos paguen "impuestos de país de primera y tenga servicios de país de tercera división", y cree que ello es trasladable a otros sectores públicos.

"No podemos tener un Govern que esté más pendiente de no molestar a Madrid que de defender los intereses de los catalanes", ha señalado el dirigente de Junts, que ha insistido en pedir la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.