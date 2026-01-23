Snapchat informará sobre el tiempo en pantalla de los menores y compartirá detalles de las nuevas conexiones de amigos

Un nuevo video explicativo se suma a los recientes recursos educativos de Snapchat, proporcionando a padres y tutores una guía sobre el uso de las funciones de control parental disponibles en el Centro Familiar. Según informó Europa Press, estos cambios buscan proporcionar a los adultos información precisa y herramientas adicionales para supervisar la actividad en la plataforma de sus hijos menores de edad.

La red social ha introducido nuevas opciones que permiten a los padres conocer con detalle el tiempo diario que los menores dedican a Snapchat, así como la manera en que distribuyen ese tiempo entre las diversas funciones, reportó Europa Press. El Centro Familiar, lanzado originalmente en 2022, ahora muestra un resumen semanal con datos como los minutos destinados a chatear, interactuar en grupo, utilizar la cámara, revisar el Mapa de Snap o consumir contenido tanto en Spotlight como en Historias. Esta información se presenta al inicio de cada semana siguiente y, de acuerdo con la compañía, está diseñada para ofrecer argumentos concretos que faciliten el diálogo entre padres e hijos sobre los hábitos digitales y el tiempo de pantalla recomendado en la infancia y adolescencia.

Entre las novedades, también destaca una ampliación en la visibilidad de las conexiones de amistad que establece el menor dentro de la plataforma. Además de indicar quiénes son actualmente los amigos y quiénes han sido agregados recientemente, el sistema permite, tal como detalló Europa Press, identificar si los nuevos contactos tienen amistades en común, si figuran entre los registrados en la libreta de direcciones del dispositivo o a qué comunidades dentro de Snapchat pertenecen. Esta información se destina a ayudar a los padres a comprender el contexto de las nuevas relaciones establecidas por sus hijos y a identificar si estas pueden considerarse fiables.

Europa Press detalló que, como complemento a estas medidas, Snapchat ha incorporado un módulo educativo directamente en el Centro Familiar: se trata del programa ‘Las claves: Una Guía para la Seguridad Digital’, cuyo objetivo es facilitar orientación práctica sobre la protección y la privacidad en el entorno digital. A través de este recurso y del nuevo video informativo, la compañía ofrece explicaciones paso a paso para emplear las distintas herramientas de supervisión que la plataforma pone a disposición de padres y tutores.

Las funciones nuevas se suman a las herramientas ya disponibles desde versiones anteriores del Centro Familiar, como la posibilidad de revisar con quiénes interactúa el menor mediante chat, imponer límites al tipo de contenido visible, o desactivar el acceso de los hijos menores al chatbot ‘My AI’. Europa Press informó además que en próximas actualizaciones se incluirá la opción de gestionar el acceso de los menores al motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial, Perplexity.

Con la implementación de estos controles, Snapchat refuerza su marco de protecciones para usuarios menores de edad, buscando mantener informados a los adultos responsables y fomentar decisiones de uso fundamentadas. El objetivo declarado por la compañía, según relató Europa Press, es facilitar un entorno digital más seguro mediante la entrega de información detallada y recursos de aprendizaje para las familias que utilizan la plataforma.