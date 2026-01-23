SEMES celebra el estreno de Urgencias y Emergencias en el MIR: "Lo ocurrido en Adamuz muestra la necesidad de expertos"

El informe del Ministerio de Sanidad sobre las necesidades de médicos especialistas para el periodo 2023-2035 advierte que la Medicina de Urgencias y Emergencias enfrentará en la próxima década el mayor nivel de déficit y envejecimiento del personal dentro del sector sanitario en España. El documento proyecta que esta disciplina pasará a ser la más envejecida a partir de 2029 y calcula que serán necesarias entre 500 y 700 plazas de formación médica especializada por año para renovar el personal adecuadamente en los próximos años. En respuesta a estos retos, este sábado se estrenarán en el examen MIR las primeras plazas específicas de formación en Medicina de Urgencias y Emergencias.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, la convocatoria del MIR de esta semana ha incorporado por primera vez la posibilidad de acceder a la especialidad de Urgencias y Emergencias, con un total de 82 plazas disponibles. Esta decisión representa para la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) un avance significativo, ya que podría contribuir tanto al fortalecimiento de la calidad asistencial como al aumento de la seguridad para los pacientes ante eventos graves.

Según el presidente de SEMES, Tato Vázquez, la relevancia de esta nueva especialidad se ha hecho evidente tras incidentes recientes, como el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. Vázquez explicó a Europa Press que ese suceso demostró la necesidad de contar con profesionales específicamente preparados para afrontar situaciones críticas. De acuerdo con su punto de vista, únicamente la especialidad de Urgencias y Emergencias ofrece el contenido formativo necesario para abordar estos escenarios de manera efectiva.

La puesta en marcha de esta formación constituye, además, una demanda histórica de SEMES, tal como señaló su presidente. El representante de la sociedad científica argumentó que la creación de la especialidad responde tanto a necesidades del sistema sanitario español como a la voluntad de adaptarse a estándares internacionales. En palabras de Vázquez, España avanza así hacia la equiparación con otros países europeos, donde la formación reglada en Urgencias y Emergencias ya existe desde hace tiempo.

En cuanto al número de plazas ofertadas para el estreno de la especialidad, Tato Vázquez destacó que la cifra de 82 es valorada de forma positiva por SEMES. Aclaró que el inicio paulatino permite evaluar el funcionamiento del sistema, el rendimiento de las unidades docentes y realizar los ajustes necesarios en el programa oficial de la especialidad para adaptar los contenidos a las demandas reales del sector. Desde la sociedad científica consideran adecuado comenzar con un número reducido, dado que lanzar de entrada una cifra elevada de plazas —por ejemplo, 700— no resultaría viable sin comprobar previamente el impacto del nuevo modelo.

La estructura formativa propuesta para la especialidad de Urgencias y Emergencias también introduce novedades. Según datos recogidos por Europa Press, la formación se diseñará alrededor de tres ejes docentes: un hospital de referencia, un hospital comarcal y los servicios de emergencias. El presidente de SEMES destacó que la labor en hospitales comarcales evidencia la necesidad de una mayor capacidad resolutiva por parte del médico, ya que a menudo deben recorrer situaciones de urgencia con menos recursos disponibles que en los grandes centros asistenciales.

SEMES también ha expresado preocupación por el retraso registrado en la publicación de la lista definitiva de admitidos al examen MIR. Tato Vázquez manifestó durante su entrevista con Europa Press que esta dilación pudo aumentar la ansiedad de los aspirantes, quienes habitualmente dedican al menos un año de estudio intensivo para preparar la prueba. El presidente de SEMES puso de relieve el impacto emocional que los inconvenientes administrativos pueden tener sobre los futuros médicos.

En los mensajes dirigidos a los profesionales en formación, Vázquez deseó que los participantes puedan elegir la especialidad que prefieran y expresó su confianza en que la disciplina de Urgencias y Emergencias atraerá un interés creciente entre los nuevos médicos. El presidente de SEMES mostró esperanza en que muchos de los aspirantes opten por este itinerario profesional, el cual calificó como una especialidad necesaria ante los desafíos actuales del sistema de salud y los incidentes graves ocurridos en el país.

Europa Press consignó además que la aparición de las primeras plazas de Urgencias y Emergencias en el MIR representa un paso relevante para la modernización del sistema sanitario español, en línea con las recomendaciones de informes oficiales sobre la necesidad de asegurar el relevo generacional de los médicos especializados en este campo. La sociedad científica estima que el aumento progresivo de plazas permitirá satisfacer progresivamente la demanda planteada por el propio Ministerio de Sanidad para los próximos años.