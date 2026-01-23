Sánchez dice que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y estaría "encantado" de explicárselo a Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y ha señalado que estaría "encantado" de explicarle esas cifras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"España ha triplicado su inversión en Defensa desde que yo soy presidente del Gobierno. Invertimos más que trece países de la OTAN conjuntamente, casi 34.000 millones de euros más que trece países de la OTAN juntos", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo Extraordinario celebrado este jueves.

Así se ha expresado después de que el magnate estadounidense haya asegurado que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa.

"Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", ha señalado Trump.

Ante ello y, preguntado por si estaría dispuesto a explicarse con éste último, Sánchez ha respondido que estaría "encantado". "¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados", ha esgrimido.

En este sentido, ha reivindicado que, al igual que España "fortalece y contribuye" a la defensa y seguridad "colectiva", "no va a renunciar a fortalecer" otras cuestiones como la sanidad pública o la educación pública. "Eso también es seguridad", ha remarcado.

"Cuando hablamos también de seguridad no solamente estamos hablando de fabricar o de comprar armamento sino también de cooperar con otros países que necesitan de la ayuda de los países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.