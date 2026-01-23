Agencias

Reabierta la circulación ferroviaria Córdoba-Jaén, cortada en Villa del Río por anegación y caída de un muro

Operarios completaron las tareas de reparación tras las fuertes lluvias que provocaron graves daños en la vía y un muro colapsado cerca de Villa del Río, mientras el tránsito férreo comienza a restablecerse progresivamente según las autoridades

Después de que equipos especializados retiraron los restos del muro de contención caído y repusieron la grava desplazada junto a la estación de Villa del Río, la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén empieza a restablecerse paulatinamente tras la interrupción causada por las intensas lluvias. De acuerdo con la información proporcionada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia que afectó la línea convencional Córdoba-Linares-Baeza ya se encuentra solucionada, permitiendo que el tráfico de trenes vuelva a la normalidad de forma progresiva.

El problema surgió en la madrugada, cuando las precipitaciones recientes provocaron el anegamiento de la vía y el colapso de un muro de contención, lo cual obligó a cortar completamente el tráfico ferroviario en el kilómetro 387,900, a la altura de Villa del Río, tal como publicó Europa Press tras consultar los reportes oficiales de Adif. La situación exigió la rápida intervención de operarios, quienes se encargaron durante la mañana de retirar los escombros y rehabilitar la infraestructura afectada para garantizar la seguridad y el funcionamiento de la línea.

Mientras duró la interrupción del servicio ferroviario, Renfe implementó alternativas de transporte para los pasajeros de Media y Larga Distancia entre Córdoba y Jaén, según detalló Europa Press. Estos servicios sustitutivos incluyeron recorridos en carretera que conectaron Jaén y Córdoba, así como trayectos entre Córdoba y Alcolea destinados a usuarios de proximidad. Además, se organizaron alternativas para el tren Alvia Cádiz-Barcelona, específicamente con conexiones entre Córdoba y Andújar y/o Alcázar de San Juan, en las provincias de Jaén y Ciudad Real, para garantizar que los viajeros pudieran proseguir sus desplazamientos, tal como informó el mismo medio.

El restablecimiento de la vía tras la anegación y el daño estructural demandó tareas minuciosas para retirar tanto el material arrastrado por el agua como los restos del muro colapsado, una labor que implicó la presencia continua de operarios a lo largo de la mañana, según los partes de Adif recogidos por Europa Press. Estas acciones permitieron que la línea convencional vuelva a operar, con una recuperación gradual del tráfico de trenes prevista para las próximas horas.

La afectación derivada de las lluvias puso en evidencia la vulnerabilidad de ciertas infraestructuras ante fenómenos meteorológicos intensos, como se dio en la línea Córdoba-Linares-Baeza. Tanto Adif como Renfe han organizado sus recursos para priorizar la seguridad y la movilidad de los pasajeros en rutas clave del transporte ferroviario en Andalucía y Castilla-La Mancha, de acuerdo con la información recopilada por Europa Press.

Mientras la normalidad retorna a la circulación, las autoridades del sector ferroviario subrayan la importancia de mantener canales de información actualizados para los viajeros, detalló Adif en redes sociales, puntualizando además que el restablecimiento completo de los servicios obedecerá al ritmo de las verificaciones técnicas y las condiciones de la vía a lo largo de la jornada.

