Puerto Rico ampliará sus vuelos con España un 13% y generará impacto económico de 31 millones de euros

El impacto generado por la residencia de Bad Bunny en 2025 representó uno de los principales hitos turísticos y culturales recientes para Puerto Rico. Según declaraciones recogidas por Europa Press, el evento produjo más de 48.000 noches de hotel a lo largo de 34 establecimientos y generó ingresos superiores a los 70 millones de dólares (59 millones de euros) en el Coliseo de Puerto Rico, junto con la creación de 10.000 empleos temporales. Este fenómeno impulsó el reconocimiento internacional del destino, propiciando un crecimiento relevante en la cantidad de búsquedas desde mercados como el español y afianzando la relación entre cultura, turismo e identidad local, además de generar apoyos directos a artesanos mediante el uso de imágenes creativas. En este contexto, las autoridades turísticas han anunciado el fortalecimiento de los enlaces aéreos entre la isla y España, con amplias expectativas de desarrollo sostenido para los próximos años.

El consejero delegado de Discover Puerto Rico, Jorge L. Pérez, informó a Europa Press que las frecuencias aéreas entre ambos destinos experimentarán un aumento del 13% en 2026, en colaboración con Iberia. Las cifras ascienden de cerca de 242.000 asientos bidireccionales cada año a un total superior a los 273.000, lo que se traduce en más de 31.000 plazas suplementarias entre Europa y Puerto Rico en el citado periodo. Este crecimiento coincidirá con la designación de Puerto Rico como 'socio país' de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en 2027, evento que contribuirá a reforzar la visibilidad internacional de la isla, según el directivo.

La expansión en la conectividad aérea supone para Puerto Rico un impacto económico estimado en 37 millones de dólares (31 millones de euros) durante el periodo proyectado, reportó Europa Press. Pérez resaltó que los datos preliminares hasta octubre de 2025, proporcionados por la National Travel and Tourism Office (NTTO), señalan un incremento del 57% en la llegada de viajeros internacionales a San Juan desde Madrid, una subida del 72% en comparación con el año anterior. El directivo subrayó que estos números validan el crecimiento del interés del turista español por la isla y permiten anticipar un comportamiento firme y sostenido del flujo de visitantes desde España en el ciclo actual.

En línea con los datos aportados por Europa Press, entre los principales objetivos de las autoridades turísticas de Puerto Rico se encuentra la superación del récord de 6,8 millones de pasajeros en 2025, mediante una estrategia orientada a incrementar el número de visitantes de manera responsable y diversificar tanto los mercados emisores como las regiones recibiendo turistas dentro de la isla. Pérez indicó que la meta es “crecer en el número de visitantes de una manera responsable para el destino” y promover la descentralización hacia distintas zonas, beneficiando al conjunto del territorio y fomentando un turismo que respalde el bienestar de las comunidades locales.

El crecimiento económico y turístico de la isla tiene como uno de sus componentes el fortalecimiento de productos relacionados con la naturaleza y la aventura. Según detalló Europa Press, Puerto Rico enfoca esfuerzos en consolidarse como un destino que atraiga a mujeres, viajeros culturales y entusiastas del turismo ecológico y de aventura. Este segmento se complementa con el turismo tradicional y contribuye al desarrollo de la oferta turística nacional en términos de diversidad y autenticidad.

En el contexto de la feria Fitur, la delegación puertorriqueña destacó proyectos de sostenibilidad como “The Green Path”, una iniciativa que promueve viajes responsables relacionados con la conservación del entorno natural, la participación comunitaria local y la promoción de una experiencia turística genuina orientada por principios de preservación y desarrollo social. Europa Press recogió que la administración desea que la presentación de la isla en Fitur 2026 ayude a consolidar su posicionamiento como destino que apela a los sentidos, más allá de los atractivos tradicionales.

Pérez informó a Europa Press que Iberia ha cerrado acuerdos con Argentina, Puerto Rico y Perú para promover la llegada de turistas europeos a estos destinos, lo que se integra en la estrategia de ampliar redes internacionales y compartir prácticas innovadoras entre países del área. La intención es aprovechar el flujo de pasajeros desde Europa para seguir revitalizando el sector turístico y afianzar la imagen de Puerto Rico como destino referente en el Caribe.

El balance de los últimos años permite advertir tendencias de recuperación y auge en la industria del turismo local, derivadas del impulso al sector cultural, la mejora de la conectividad aérea y la diversificación de públicos objetivo. Europa Press consignó que las autoridades insisten en la importancia de que el crecimiento se mantenga sobre bases sostenibles, favoreciendo tanto la economía como el bienestar de los puertorriqueños, y fortaleciendo el vínculo entre la identidad isleña y la oferta turística.