Puente defiende que la vía de Adamuz se revisó más de lo normal y que los maquinistas no detectaron problemas

El titular de Transportes, Óscar Puente, subrayó que en los últimos cuatro meses, los maquinistas que transitaron el tramo ferroviario de Adamuz, en Córdoba, notificaron únicamente cuatro incidentes, ninguno de los cuales estuvo vinculado al estado de la vía o presentaba relación con su infraestructura. De acuerdo con la información publicada por el medio, estos incidentes se referían a cuestiones ajenas al mantenimiento de la vía, como la presencia de un animal muerto o una avería sufrida por un tren. El ministro recalcó que durante ese periodo no se comunicaron vibraciones, desperfectos ni anomalías relacionadas con la infraestructura, reforzando su argumento sobre la adecuación de los mecanismos de control y seguridad aplicados en la zona.

Según informó el medio, Puente defendió en una comparecencia ante la prensa que el tramo afectado por el accidente ferroviario registrado el domingo en Adamuz fue objeto de inspecciones de frecuencia superior a la habitual. De acuerdo con su declaración, la media general en la red ferroviaria española apunta a un par de inspecciones geométricas y de dos a cuatro pruebas dinámicas al año por tramo, métricas que, en el caso de Adamuz, se superaron ampliamente. El ministro precisó el carácter exhaustivo y reforzado del sistema de revisión al detallar la cantidad y modalidad de pruebas aplicadas.

En el recuento de inspecciones realizado por las autoridades, el medio informó que Puente enumeró cinco pruebas dinámicas efectuadas en este segmento desde su entrada en servicio: una inspección practicada el 26 de junio, seis días después de la apertura de la infraestructura; seguidas de revisiones el 8 de septiembre, el 13 de octubre, el 15 de octubre y el 21 de noviembre, respectivamente. Además, el tramo fue sometido a controles mediante ultrasonido, tecnología destinada a detectar posibles defectos estructurales no visibles a simple vista. La presencia de estos controles, expuso el ministro según recogió el medio, responde al marco de gestión de la seguridad vigente en el sector ferroviario, normativa que regula la frecuencia y el tipo de inspecciones a realizar en función de criterios técnicos específicos y no por decisión arbitraria.

En la comparecencia celebrada este viernes, Puente estuvo acompañado por el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, y por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. El ministro enfatizó, según consignó el medio, que la aplicación intensificada de ensayos y controles en este tramo concreto obedeció exactamente a las exigencias del protocolo de seguridad que rige la operación ferroviaria en España. Destacó que, si bien la frecuencia de los exámenes superó el promedio nacional, este incremento tuvo un fundamento técnico en lugar de responder a decisiones discrecionales.

En relación con la actividad de los conductores de tren en ese sector, Puente insistió en que los partes remitidos durante los últimos cuatro meses no mostraron signos de problemas estructurales o de funcionamiento en las vías. Los reportes consignados se orientaron hacia eventualidades externas, al margen de la infraestructura misma. El ministro desestimó la existencia de alertas sobre vibraciones o cualquier otro síntoma habitualmente vinculado a fallos en la estructura férrea, lo cual, aseguró según reportó el medio, refuerza la confianza en las medidas adoptadas para el mantenimiento y control del trayecto examinado.