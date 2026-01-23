Agencias

Organizaciones agrarias se reunirán el martes con Guardiola para pedirle apoyo en sus reivindicaciones

Dirigentes rurales prevén solicitar a la titular autonómica respaldo contra el pacto comercial con Mercosur y cambios en la reforma agrícola europea, advirtiendo que no cesarán las protestas hasta conseguir medidas favorables para el campo español

La próxima manifestación convocada para el 11 de febrero en Madrid, con la que organizaciones agrarias esperan llevar hasta 1.500 tractores procedentes de distintas regiones de España, ha sido calificada por portavoces rurales como un paso esencial para frenar el acuerdo comercial con Mercosur y oponerse a los ajustes establecidos en la reforma de la Política Agraria Común (PAC). De acuerdo con información difundida por el medio, este acto de protesta nacional se suma a una serie de acciones emprendidas en distintas localidades, especialmente en Extremadura, donde el sector agrario ha mostrado de manera visible su desacuerdo con las políticas europeas y nacionales que afectan al campo español.

Según reportó la fuente, los representantes de las principales organizaciones agrarias de la región prevén reunirse este martes, 27 de enero, con María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura. Durante este encuentro, los dirigentes del campo trasladarán a la autoridad autonómica sus exigencias para que se rechace tanto el tratado con Mercosur como la actual reforma de la PAC. Estas demandas reflejan el reclamo de los agricultores durante las recientes tractoradas, quienes han insistido en que las condiciones planteadas dañan la competitividad y el futuro del sector primario en España.

Luis Cortés, secretario general de La Unión de Extremadura, indicó —según recogió el medio— que la solicitud dirigida a Guardiola incluye instarle a intervenir ante el Gobierno central y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los manifestantes esperan que la presidenta extremeña pida tanto a Pedro Sánchez como al ministro Luis Planas un cambio de postura, advirtiendo que, “esto no se puede firmar tal como está, Pedro Sánchez y Luis Planas están equivocados”. Cortés añadió la petición para que los eurodiputados del Partido Popular no den su voto favorable al acuerdo con Mercosur, señalando que “no pueden votar en contra del sector agrario español”.

Durante su participación en una tractorada celebrada en la localidad cacereña de Miajadas, Cortés expresó ante los medios que la jornada de protestas se ha visto sometida a nuevas presiones, entre las que mencionó la imposición de multas por parte de la Delegación del Gobierno. Según mencionó el medio, el representante sindical subrayó también que, contrariamente a lo que circula en ciertos informes, la paralización del acuerdo de Mercosur representa apenas “un pequeño paréntesis”, advirtiendo que cualquier relajamiento de la presión social puede reabrir el proceso en términos desfavorables para la agricultura europea.

El mismo dirigente insistió en la importancia del sentido del voto de los europarlamentarios y en mantener la movilización como herramienta para impedir la ratificación de acuerdos que, en su opinión, no garantizan la igualdad de condiciones entre los productores europeos y los de países externos al bloque, según detalló la publicación. Cortés afirmó que, aunque puedan ser menos numerosos o pierdan algo de intensidad, las protestas continuarán hasta que se logre una retirada de la reforma y se abra una negociación más favorable para el campo.

La fuente puntualizó que el sector agrario considera que las condiciones actuales del acuerdo Mercosur y de la PAC no permiten a los agricultores europeos competir en igualdad de oportunidades con los productores de fuera de Europa. Entre sus principales argumentos se encuentra la exigencia de que toda nueva negociación contemple la equiparación en aspectos regulatorios, sanitarios y ambientales, evitando que los productos importados se beneficien de normativas menos exigentes.

Las reivindicaciones expuestas, según consignó el medio, se centran también en denunciar el impacto negativo de la “paralización” del acuerdo con Mercosur, considerada insuficiente y transitoria desde la perspectiva de las organizaciones convocantes. Por otra parte, la presencia de sanciones contra los participantes en las protestas ha sido interpretada por los líderes rurales como una desincentivación de la movilización, aunque, según sus palabras, no planean renunciar a las acciones de presión mientras no hayan obtenido garantías para el campo español.

La próxima cita del 27 de enero ante María Guardiola es vista por las organizaciones rurales como una oportunidad para que la presidenta autonómica ejerza influencia ante los principales dirigentes de su partido y ante el Ejecutivo nacional. El medio detalló que la intención de los agricultores es conseguir que la Junta interceda de manera activa en Madrid y en Bruselas, solicitando tanto la retirada de los compromisos actuales como la apertura de negociaciones bajo criterios de equidad para todos los productores.

El nivel de movilización, reflejado tanto en las tractoradas regionales como en la prevista concentración masiva en Madrid, responde a un malestar creciente que, según documentos y declaraciones recogidos por la prensa, se intensifica en contextos de cambios legislativos europeos que afectan la renta, la estabilidad y la viabilidad del sector agrario. El rechazo manifiesto al acuerdo de Mercosur y a la reforma de la PAC se alza así como principal bandera de una protesta que, de acuerdo con lo expresado por sus organizadores, persistirá hasta obtener compromisos claros en defensa de la agricultura española.

