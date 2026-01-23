La UE despliega 447 generadores de emergencia en Ucrania tras los ataques rusos a la infraestructura energética

Una central térmica completa, donada previamente por Lituania, ya opera en Ucrania con el objetivo de recuperar capacidades energéticas críticas tras los daños recientes causados a la red eléctrica del país. Este proceso de restauración forma parte de los esfuerzos impulsados por la Unión Europea para responder a la oleada de ataques rusos que han afectado gravemente la infraestructura energética en Ucrania, especialmente durante el periodo invernal, según informó la Comisión Europea en una comparecencia realizada por la portavoz comunitaria Eva Hrncirova, recogida por diversos medios internacionales.

Según detalló Hrncirova desde Bruselas, la Unión Europea ha movilizado 447 generadores eléctricos de emergencia, valuados en 3,7 millones de euros, procedentes de las reservas estratégicas de la iniciativa 'rescEU' ubicadas en Polonia. Estos generadores se destinan a restaurar el suministro de electricidad en hospitales, refugios y otros servicios esenciales, afectados por los ataques que dejaron a más de un millón de personas sin acceso a energía, agua y calefacción, en condiciones de temperaturas por debajo de los menos 20 grados Celsius.

El medio informó que el Ministerio para el Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania se encargará de distribuir los generadores, con la colaboración de la Cruz Roja Ucraniana, priorizando las zonas más perjudicadas por la falta de energía. Hrncirova resaltó que esta nueva remesa se suma a los cerca de 10.000 generadores ya suministrados por la UE a Kiev desde que comenzó la invasión rusa. La portavoz afirmó: “Llevamos luz y calor donde Rusia envía oscuridad”, reflejando la postura de la Comisión ante la ofensiva rusa.

La Comisión Europea ha manifestado su rechazo ante los ataques rusos contra infraestructuras energéticas fundamentales y advirtió que la UE continuará apoyando a Ucrania frente a la crisis invernal. Según publicó la Comisión, los ataques suponen una estrategia deliberada para afectar a civiles en uno de los periodos más fríos del año, privando a la población de servicios básicos y dificultando el acceso a suministros esenciales.

La intervención de la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aportó contexto adicional sobre la crítica situación humanitaria resultante de los ataques recientes. Lahbib señaló ante el medio comunitario que el asalto continuado a la infraestructura busca “quebrar el espíritu ucraniano”, aunque consideró que la respuesta europea, con el envío de generadores y otros recursos, constituye una contestación concreta frente a la crisis.

Los cortes de energía, provocados por la ofensiva rusa, han afectado particularmente al suministro en la capital ucraniana, Kiev, y a otros grandes núcleos urbanos, dejando a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción, reportó la Comisión Europea. Esta situación ha motivado que organizaciones y autoridades ucranianas refuercen su solicitud de ayuda internacional y aceleren las acciones para paliar el impacto sobre la población civil.

El viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksii Kuleba, reconoció que la actual temporada representa “el invierno más difícil desde el inicio de la guerra”, en un contexto donde los ataques han destruido deliberadamente la infraestructura y los servicios públicos básicos. El funcionario expresó su agradecimiento a la Comisión Europea, al Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC) y a las Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO), subrayando la eficacia de su asistencia para reducir los riesgos en las comunidades afectadas.

Los datos proporcionados por la Comisión señalan que el reciente envío de 447 generadores se incorpora a un esfuerzo acumulado que ya ha superado los 9.500 dispositivos entregados desde el inicio del conflicto, asegurando electricidad en distintos puntos del territorio ucraniano. El despliegue logístico, basado en reservas almacenadas principalmente en Polonia, ha permitido actuar con rapidez ante emergencias provocadas por el colapso de la red suministradora.

La ayuda europea prioriza hospitales, refugios y servicios básicos, que resultan esenciales para la supervivencia de las personas durante la temporada invernal, marcada por temperaturas extremadamente bajas que agravan las dificultades de la población ucraniana. La Comisión insistió en que su posición será la de mantener el respaldo operativo y logístico a Ucrania mientras continúe la amenaza sobre las infraestructuras y los servicios fundamentales para la vida cotidiana.