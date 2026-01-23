Agencias

La tasa de bronquitis en niños aumenta un 22% en una semana y se sitúa en 259,9 casos por cada 100.000 habitantes

La tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años ha aumentado un 22 por ciento en la última semana, tras tres semanas de descenso, situándose en 259,9 casos por cada 100.000 habitantes, según se desprende del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El informe, con datos de la semana del 12 al 18 de enero, recoge este repunte de la bronquitis y bronquiolitis, causadas mayoritariamente por el virus respiratorio sincitial (VRS), que alcanzaron su pico esta temporada la penúltima semana del 2025, con 479,1 casos por 100.000 habitantes.

En esta última semana, los menores de un año se han situado en 412,8 infecciones por 100.000 habitantes, un 6,6 por ciento menos respecto a la anterior. Por el contrario, la tasa en niños de entre uno y cuatro años ha subido un 40,4 por ciento, con 224,3 casos por 100.000 habitantes.

Mientras tanto, el ISCIII recoge que la tasa de gripe encadena su quinta semana consecutiva de caída. En concreto, se han registrado 54,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una disminución del 25,2 por ciento respecto a la semana anterior.

Por su parte, la tasa de Covid-19 mantiene una tendencia estable, con 2,3 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana pasada la tasa fue de 2,2 casos por 100.000 habitantes.

En términos globales, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que agrupa gripe, Covid-19 y bronquitis y bronquiolitis, se ha situado en 568,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 4,04 por ciento menos en comparación con la semana anterior.

El porcentaje de positividad es de 23,4 por ciento para gripe (30,5% en la semana previa), 0,6 por ciento para SARS-CoV-2 (1% en la semana previa) y 17,3 por ciento para VRS (13,6% en la semana previa).

VIGILANCIA EN HOSPITALES

Respecto a la situación en hospitales, el informe detalla que la tasas de ingreso por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha sido de 18,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica un descenso del 17,8 por ciento frente a los 23 casos de la semana previa. El porcentaje de positividad es de 28,1 por ciento para gripe (36,1% en la semana previa), 0,9 por ciento para SARS-CoV-2 (1,2% en la semana previa) y 20,4 por ciento para VRS (16% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe también ha disminuido, situándose en 5,3 casos por 100.000 habitantes frente a los 8,3 de la anterior semana. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 21,9 por ciento de neumonía, un 4,3 por ciento de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 5,3 por ciento de letalidad.

En cuanto a la Covid-19, la tasa de hospitalización ha sido de 0,2 casos por 100.000 habitantes, ligeramente inferior a los 0,3 de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 24,1 por ciento de neumonía, un 4,3 por ciento de admisión en UCI y un 10,3 por ciento de letalidad.

Para VRS, la tasa de hospitalización ha experimentado un aumento, hasta los 3,9 casos por 100.000 habitantes, mientras que el dato anterior era de 3,7 casos. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 12,8 por ciento de neumonía, un 9,4 por ciento de admisión en UCI y un 1,9 por ciento de letalidad.

En último lugar, el informe apunta, según las estimaciones del modelo de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), que en la semana tres del 2026 se observaron 10.457 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 9.699.

