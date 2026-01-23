La Reina Letizia, deslumbrante, reedita uno de sus looks más icónicos con un impresionante vestido de terciopelo azul

Nuevo compromiso para los Reyes Felipe y Letizia, que con la mente puesta en las víctimas de la tragedia de Adamuz, y tras desplazarse el pasado martes a la localidad cordobesa para visitar la zona cero del accidente ferroviario, han cumplido con una de sus citas tradicionales del mes de enero y han recibido en el Salón Gasparini del Palacio Real al Cuerpo Diplomático acreditado en España.

Un acto solemne en el que el protocolo exige un 'dress code' de gala, y en el que la Reina ha estado a la altura de la ocasión, reeditando uno de sus looks más icónicos. Si este jueves apostó por la sobriedad con un look de riguroso luto en la inauguración de la 46º edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR en el recinto Ferial de IFEMA, Madrid, este viernes ha 'desempolvado' un impresionante diseño que llevó tal día como hoy hace cinco años, y que estábamos deseando volver a verle.

Se trata de un vestido de terciopelo azul noche de Felipe Varela que estrenó en 2018 -concretamente en la Pascua Militar del 6 de enero-, y que llevó por segunda y última vez (hasta ahora) en la recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España en 2020.

Un precioso y sofisticado modelo ceñido a la cintura con cinturón ancho a juego, falda larga recta hasta los pies, mangas ligeramente abullonadas terminadas en puño, hombros marcados, cuello bebé camisero, y botonadura frontal joya en el pecho con el que Doña Letizia ha deslumbrado más regia que nunca.

Apostando por lucir su melena suelta -a diferencia de 2020, cuando optó por un sofisticado recogido con algunos mechones a los lados de la cara-, la Reina ha completado su impresionante estilismo con unos de los pendientes más especiales de su joyero, unas piezas colgantes de diamantes y zafiros azules en forma de lágrima.