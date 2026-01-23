La OMC descarta que el mundo vuelva a ser como antes de los aranceles de Trump

Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), valoró durante un encuentro en el Foro Económico Mundial que la arquitectura del comercio internacional, pese a haber enfrentado desafíos inéditos, ha demostrado una considerable capacidad de adaptación. Según publicó el medio original, Okonjo-Iweala reconoció que algunos de los mecanismos establecidos a lo largo de las últimas ocho décadas muestran una resiliencia sustancial, incluso frente a lo que definió como la mayor disrupción comercial en ochenta años. En ese contexto, la responsable de la OMC declaró que el comercio mundial ha continuado funcionando bajo los parámetros de la organización, aunque enfatizó que este hecho no descarta la necesidad de realizar reformas profundas en el sistema. El medio detalló, en relación directa a estas declaraciones, que Okonjo-Iweala desestimó la posibilidad de que el panorama económico y comercial global recupere la normalidad previa a la instauración de aranceles generalizados por parte del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Durante el coloquio en Davos, Suiza, la directora de la OMC explicó que, tras la implantación de los nuevos aranceles estadounidenses y la escalada de tensiones comerciales desde entonces, la estructura de los intercambios internacionales no regresará a la situación anterior. Según consignó el medio, Okonjo-Iweala subrayó que, aunque es previsible que los distintos países busquen fortalecer sus economías y regiones, no augura un retorno al modelo previo ni prevé un deterioro extremo de las condiciones: “Tal vez tengamos una situación estable ligeramente mejor”, manifestó. Insistió en que las reglas y estándares creados en las últimas generaciones han permitido sortear crisis recientes y continúan brindando soporte a la actividad comercial global.

El medio reportó que, para Okonjo-Iweala, uno de los aprendizajes esenciales que dejan las recientes convulsiones comerciales es la urgencia de diversificar los socios y canales de intercambio, en vez de depender excesivamente de las relaciones con Estados Unidos o China. “Nuestros miembros deberían diversificar su comercio”, enfatizó la directora general, sosteniendo la idea de que el sistema de la OMC todavía ofrece una base funcional para afrontar escenarios futuros, aunque persistan necesidades de ajuste y modernización.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), intervino en el mismo panel y abordó la visión del contexto actual presentada previamente por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien, según recordó el medio, propuso que el mundo vive un proceso de ruptura más que una fase de cambio transicional. Lagarde expresó matices respecto a esa postura al afirmar que los responsables de política económica deben considerar alternativas y planes de contingencia, pero sostuvo que la noción de una ruptura total no le parece adecuada. “Creo que los responsables políticos estamos en un punto en el que debemos considerar un plan B o planes B, pero, incluso con esos planes B, no estoy segura de que debamos hablar de ruptura, sino de alternativas”, citó el medio sobre las palabras de Lagarde. Remarcó además la necesidad de identificar con mayor precisión las vulnerabilidades del sistema, así como de preservar la interdependencia económica, pues “dependemos unos de otros”.

El medio puntualizó que Lagarde llamó a examinar atentamente las cifras empleadas en los análisis económicos y a distinguir entre los datos relevantes y el ruido de la coyuntura. Insistió además en la importancia de “explorar todas las direcciones” y mantener la honestidad en la interpretación de estadísticas y pronósticos económicos.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), recurrió a una metáfora popular para describir los cambios en el entorno global. Tal como reportó el medio, Georgieva señaló: “Ya no estamos en Kansas”, aludiendo a la célebre frase de “El Mago de Oz”. Expuso que el escenario actual está marcado por una mayor frecuencia de crisis, con riesgos emergiendo desde ámbitos diversos como la geopolítica, la innovación tecnológica y el clima. Según amplió el medio, Georgieva apuntó que el sistema internacional está menos habituado a navegar en contextos tan cambiantes, destacando además la presencia de múltiples polos de poder económico y político en el mundo presente, a diferencia de lo que se vivía hace algunas décadas.

Las intervenciones resumidas en el Foro Económico Mundial transmitieron el reconocimiento generalizado de una nueva realidad económica y comercial, caracterizada por la incertidumbre y la necesidad de adaptación constantes. La OMC, según relató el medio, considera que el sistema que regula el comercio global sigue vigente, aunque enfrenta presiones inéditas que obligan a repensar estrategias de diversificación y reforma. Por su parte, las principales figuras del BCE y el FMI destacaron la urgencia de fortalecer la autonomía sin abandonar la cooperación internacional, y de asimilar la transición hacia una economía global multipolar, expuesta a riesgos dispersos y a acelerados cambios tecnológicos y políticos.