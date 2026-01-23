Agencias

La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois

Guardar

La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años ocasionando la muerte de 80 personas y dejando a 143 heridos y absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.

Ambos fueron condenados en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.

(Habrá ampliación)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Forza Horizon 6 ya tiene fecha de lanzamiento: llegará a Xbox y PC el próximo 19 de mayo

Forza Horizon 6 ya tiene

Ericsson lanzará su primera recompra de acciones tras disparar el beneficio en 2025 por atípicos

Ericsson lanzará su primera recompra

Descenso en cotización de Danone en el CAC-40 tras retirada de leche infantil en Singapur

Infobae

Soltour refuerza su apuesta por el Caribe junto a una nueva alianza con Quintana Roo (México) en Fitur 2026

Soltour refuerza su apuesta por

Senegal premia con 115.000 euros y parcelas a los jugadores que ganaron la Copa de África

Infobae