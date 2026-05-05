Bajo arresto, Samvel Karapetián se presenta como alternativa al oficialismo en Armenia

Beatriz Arslanián

Ereván, 5 may (EFE).- A un mes de las elecciones parlamentarias en Armenia, la fuerza liderada por Samvel Karapetián, empresario que hizo su fortuna en Rusia y que está actualmente bajo arresto domiciliario, busca consolidarse como el principal desafío al primer ministro, Nikol Pashinián.

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"Mantendremos relaciones positivas y no defenderemos una política de confrontación con ninguna fuerza, ya sea Rusia o cualquier país de la región", dijo en una entrevista con EFE el sobrino del magnate y la cabeza visible de la alianza opositora Armenia Fuerte, Narek Karapetián.

Karapetián presentó a su fuerza como una opción de centro derecha, basada en una economía liberal, promesas de reforma política y defensa de la Iglesia Apostólica Armenia.

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Karapetián evitó plantear una ruptura geopolítica brusca con el rumbo actual del país, que busca el acercamiento con la Unión Europea (UE), aunque defendió un equilibrio entre Bruselas, Moscú y los actores regionales.

Subrayó que las instituciones armenias "deben acercarse al máximo a la eficacia de las instituciones de la Unión Europea", aunque advirtió que no convertirán a Armenia "en el epicentro de un choque geopolítico".

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Ereván acogió el lunes la reunión de la Comunidad Política Europea y hoy, martes, albergará la primera cumbre bilateral Armenia-UE.

Sobre el proceso de paz con Azerbaiyán, uno de los puntos más sensibles de la campaña, el dirigente afirmó que su fuerza no plantea dar marcha atrás con los compromisos ya asumidos por Ereván, en alusión al preacuerdo de paz suscrito hace unos meses en la Casa Blanca.

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En cuanto a la normalización de las relaciones con Turquía y Azerbaiyán, Armenia Fuerte tampoco planea dar marcha atrás.

"Vamos hacia la paz y seguiremos yendo hacia la paz. Todos los acuerdos de Armenia que ya han sido puestos por escrito serán cumplidos, porque Armenia es un Estado de derecho", aseguró y agregó que su partido no comenzará desde "un punto cero".

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No obstante, el candidato reclamó la participación de terceros actores internacionales como garantes de la paz en la región.

"Necesitamos que varios países puedan garantizar la paz, para saber que la ley del más fuerte no va a regir en el Cáucaso Sur", añadió.

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En el plano interno, la oposición denunció una injerencia indebida del Ejecutivo y acusó directamente a Pashinián de haber abierto un frente innecesario con una de las instituciones con mayor legitimidad en el país.

"Incluso en su programa político señaló que debe cambiar al líder de nuestra Iglesia", indicó en referencia al programa electoral del partido Contrato Cívico.

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En este sentido, Armenia Fuerte vincula el arresto de su fundador con su enfrentamiento con Pashinián tras haber respaldado públicamente a la Iglesia Apostólica Armenia, en medio de la disputa abierta entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica.

El arresto de Karapetián fue prorrogado recientemente por otros tres meses, mientras continúan además las detenciones e investigaciones contra afiliados de su partido en plena campaña electoral.

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"Samvel Karapetián se pronunció en ese momento cuando el primer ministro de Armenia comenzó sus ataques contra la Iglesia. Emitió una declaración de apoyo a la Iglesia y, 20 horas después de ello, fue arrestado", manifestó su sobrino.

Además, calificó el escenario político actual como "una situación inédita", al asegurar que "el principal opositor del primer ministro está bajo arresto domiciliario".

En ese contexto, Armenia Fuerte intenta presentarse como una alternativa distinta tanto al oficialismo como a la vieja oposición asociada a expresidentes y partidos que ya han gobernado el país.

Narek Karapetián se mantiene firme en la inclusión de “nuevas caras” en su partido. "Hemos tenido cuatro líderes en los últimos 35 años, y todos los procesos giran en torno a los nombres de esos cuatro dirigentes", señaló.

Según explicó, la propuesta del bloque se apoya también en una renovación del aparato estatal a través de tecnócratas.

"En el equipo de gobierno no deben estar solamente los miembros del partido, sino profesionales especializados en cada área", indicó, al acusar al gobernante Contrato Cívico de designar en altos cargos a personas "que no son especialistas en las áreas que manejan".

Con Samvel Karapetián fuera de la escena pública por decisión judicial, su sobrino emerge como el rostro de una campaña que intenta capitalizar el malestar de un electorado fragmentado y un gran porcentaje de ciudadanos indecisos. EFE

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